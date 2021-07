PUBG: New State ne zaman çıkacak? Yeni haritalar ve silahlarla geliyor! Şimdiden 20 milyonu geçti!

PUBG: New State ne zaman çıkacak? Dünyanın en popüler mobil oyunlarından birisi olan PUBG'nin yeni serisi New State için heyecan dorukta. Yeni haritalar ve silah özellikleriyle dikkat çeken PUBG: New State için kayıtlar devam ediyor. Oyunun şimdiden 20 milyon kullanıcıyı geçtiği belirtiliyor. PUBG: New State, iOS için ön kayıt için Ağustos ayı içerisinde kayıtların alınması bekleniyor. Peki; PUBG: New State ne zaman çıkacak?