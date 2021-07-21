PUBG: New State ne zaman çıkacak? Yeni haritalar ve silahlarla geliyor! Şimdiden 20 milyonu geçti!
PUBG: New State ne zaman çıkacak? Milyonlarca kullanıcısı olan PUBG oyununda yeni sezon heyecanı sürüyor. Hikayesi 2051 yılında geçecek yeni oyunda, birçok farklı harita ve silah özellikleri getiriliyor. Oyun içinde araç kovalamacaları, drone kullanımı ve yeni spor otomobiller gibi yenilikler de oyuncuları bekliyor olacak. Peki; PUBG: New State ne zaman çıkacak?
21.07.2021 08:45
- Son Güncelleme: 21.07.2021 08:45
PUBG: New State ne zaman çıkacak? Dünyanın en popüler mobil oyunlarından birisi olan PUBG'nin yeni serisi New State için heyecan dorukta. Yeni haritalar ve silah özellikleriyle dikkat çeken PUBG: New State için kayıtlar devam ediyor. Oyunun şimdiden 20 milyon kullanıcıyı geçtiği belirtiliyor. PUBG: New State, iOS için ön kayıt için Ağustos ayı içerisinde kayıtların alınması bekleniyor. Peki; PUBG: New State ne zaman çıkacak?