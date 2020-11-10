Dünyanın sonu nasıl ve ne zaman gelecek? İnsanlığın aklındaki soruya bilim insanlarından korkutan yanıt
Seller, yangınlar, corona virüs, depremler derken, dünya 2020'nin başından bu yana türlü türlü felaketle uğraşıyor. Ancak bilim insanlarına göre bunlar henüz bir şey değil. Araştırma sonuçları dünyanın geleceğine dair olumsuz bir tablo çiziyor. Kaygı verici bu araştırmalarda dünyanın sonuna dair neler yok ki. Peki dünyanın sonu nasıl gelecek? Bizi nasıl bir son bekliyor?
10.11.2020 15:00
- Son Güncelleme: 10.11.2020 15:00
DİĞER GALERİLER