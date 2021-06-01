Apple kullanıcılarını mutlu edecek gelişme! Ayrıntılar peş peşe sızmaya başladı! iPhone 13'le birlikte...

Teknoloji devi Apple yeni modeli iPhone 13 ve iOS 15 güncellemesi için çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Her yıl yeni modelleriyle dikkatleri üzerine çeken ve iOS güncellemesinde yer alan özellikleri büyük bir etkinlikle duyuran Apple hem yeni model için hem de güncelleme için hazırlıklarına devam ederken iPhone 13 ile ilgili önemli bir bilgi aktarıldı. Ortaya çıkan yeni raporda Samsung ve LG'nin ekran üretimi yapan bölümlerinin iPhone 13 ile iPhone 13 Pro için üretime başladığı bilgisi yer aldı. Eylül ayında tanıtılması beklenen modellerin nasıl olacağı konusunda da meraklı bekleyiş iyice arttı.

01.06.2021 14:35 - Son Güncelleme: 01.06.2021 15:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





