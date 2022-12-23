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Haberler Teknoloji Ardı ardına tespit edildi! Bu uygulamayı indirenin başı beladan kurtulmuyor! Tüm paranızdan olabilirsiniz!

Ardı ardına tespit edildi! Bu uygulamayı indirenin başı beladan kurtulmuyor! Tüm paranızdan olabilirsiniz!

Çağımız internet çağı, internet hayatımızın her alanında artık var. Fakat internetin getirdiği kötü yanlarda bulunuyor. Özel verilerinin çalınmasından kişisel bilgilerin ele geçmesine kadar her türlü olumsuzluk ortaya çıkmaktadır. Ancak başlarına gelen en önemli sorun paralarının çalınması olmaktadır. Bu tehlikenin farkında olanlar kullandıkları programlara ve indirdikleri uygulamalara çok dikkat etmektedir. Özellikle virüsler bilgisayar kullanıcıları için çok büyük bir tehlike olarak görülüyor.

takvim.com.tr
23.12.2022 14:05 - Son Güncelleme: 23.12.2022 14:05
Ardı ardına tespit edildi! Bu uygulamayı indirenin başı beladan kurtulmuyor! Tüm paranızdan olabilirsiniz!

Günümüzde internetten birtakım uygulamaları indirmek ciddi bir problem durumuna gelmiştir. En iyi bir virüs uygulaması bile birtakım durumlarda yeni oluşturulmuş bir trojanı tanıyamamaktadır.

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Ardı ardına tespit edildi! Bu uygulamayı indirenin başı beladan kurtulmuyor! Tüm paranızdan olabilirsiniz!

Daha sonrasında o zararlı yazılım için virüs programları gerekli önlemleri almaktadır ama ilk başta hazır olmuyorlar. Bu yüzden kullanıcılar çok dikkatli olmalıdır.

Ardı ardına tespit edildi! Bu uygulamayı indirenin başı beladan kurtulmuyor! Tüm paranızdan olabilirsiniz!

Uygulamalar Çok Tehlikeli

Google tarafından da bu zararlı yazılımlar dikkatle incelenmektedir.

Ardı ardına tespit edildi! Bu uygulamayı indirenin başı beladan kurtulmuyor! Tüm paranızdan olabilirsiniz!

Ama ne yazık ki inceleme yapılana kadar programın indirici sayısı milyonları aşabilmektedir.

Ardı ardına tespit edildi! Bu uygulamayı indirenin başı beladan kurtulmuyor! Tüm paranızdan olabilirsiniz!

Google Play Store üzerinden de bu uygulamalara ulaşılmaktadır.

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