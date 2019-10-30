Apple'ın yeni kulaklığı AirPods Pro resmen tanıtıldı! İşte AirPods Pro'nun özellikleri ve fiyatı
Apple'ın yeni nesil kablosuz kulaklığı olan AirPods Pro'yu tanıttı. Aktif gürültü engelleme ve şeffaf mod özelliği de bulunan AirPods Pro, 3 farklı silikon kulaklık ucu ile de dikkat çekiyor. AirPods'tan 500 lira daha pahalıya gelecek olan AirPods Pro'nun Türkiye satış fiyatı 1899 TL olurken, satışa çıkacağı tarih ise henüz açıklanmadı. İşte AirPods Pro'nun öne çıkan özellikleri...
30.10.2019 11:00
- Son Güncelleme: 30.10.2019 11:00
Apple, iPhone 11 ve iPhone 11 Pro serisi telefonlarının ardından bu kez büyük bir sürpriz yaptı ve AirPods Pro adında yepyeni bir ürün tanıttı.
Son olarak AirPods 2 ile kullanıcılarının karşısına çıkan Apple'ın AirPods Pro isimli bu yeni ürünün diğerlerinde bulunmayan çok önemli bir özelliği var.
AirPods Pro takısından da anlaşılabileceği üzere standart AirPods'tan farklı olarak yeni özelliklere sahip olan AirPods Pro'nun en önemli özelliği ise "Aktif Gürültü Engelleme" teknolojisi.
Bu teknoloji sayesinde artık sesinizi karşı tarafa çok daha net bir şekilde iletebileceksiniz. Yani gürültülü bir ortamda (örneğin yolda) telefonda konuşurken etrafınızda gürültü olsa dahi sesinizi akıcı bir şekilde karşı tarafa ulaştırabileceksiniz.
Kulaklıkların dikkat çeken bir başka özelliği ise tasarım tarafında... Kulağa daha iyi oturan AirPods Pro'nun kulağınızdan düşme olasılığı artık daha düşük ve kulağa daha iyi oturduğundan sesi daha iyi alıyorsunuz.