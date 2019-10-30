Apple'ın yeni kulaklığı AirPods Pro resmen tanıtıldı! İşte AirPods Pro'nun özellikleri ve fiyatı

Apple'ın yeni nesil kablosuz kulaklığı olan AirPods Pro'yu tanıttı. Aktif gürültü engelleme ve şeffaf mod özelliği de bulunan AirPods Pro, 3 farklı silikon kulaklık ucu ile de dikkat çekiyor. AirPods'tan 500 lira daha pahalıya gelecek olan AirPods Pro'nun Türkiye satış fiyatı 1899 TL olurken, satışa çıkacağı tarih ise henüz açıklanmadı. İşte AirPods Pro'nun öne çıkan özellikleri...

30.10.2019 11:00 - Son Güncelleme: 30.10.2019 11:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





