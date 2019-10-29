43 bin silah askere teslim! Tamamı yerli ve milli
Güvenlik güçlerinin tüfek ihtiyacının karşılanması amacıyla üretilen yerli ve milli piyade tüfeklerinden 43 bin tanesi teslim edildi. Ekiplere büyük üstünlük sağlayacak yerli üretim silahlar en zor şartlarda test edildi.
Yerli ve milli üretim silahlar güvenlik güçlerine teslim edildi
Güvenlik güçlerinin 5,56 milimetre kalibre piyade tüfeği ihtiyacının karşılanması amacıyla MKEK, Sarsılmaz ve Kale Kalıp şirketleri yerli ve milli üretim piyade silahlarından 43 bin tanesini teslim etti. Güvenlik güçlerine büyük üstünlük sağlayacak yerli üretim silahlar en zor şartlarda test edilerek üretildi.
MKEK'DEN MPT BAŞARISI
MPT-76'dan edilen tecrübeler ışığında MPT-55'i geliştiren MKEK, bugüne kadar 33 binden fazla uzun namlulu, 8 binden fazla kısa namlulu MPT-55 teslimatı gerçekleştirdi. MPT-55'in uzun ve özellikle meskun mahal gibi dar alanlarda kullanılabilen kısa namlulu (MPT-55K) olmak üzere iki versiyonu bulunuyor.
KALEKALIP'TAN 500'DEN FAZLA TESLİMAT
Savunma sanayisi alanında önemli tecrübeleri olan Kale Kalıp ise söz konusu ihtiyaca yönelik KCR-556'yı geliştirdi. Kale Kalıp, şu ana kadar 500'den fazla tüfek teslimatı gerçekleştirdi. Modüler yapıda olan tüfek, kısa çarpma gaz pistonlu ve döner başlı kilitleme mekanizmasına sahip. Her iki elle kullanıma uygun tasarlanan silahın gaz sistemi, 10 bin atıma kadar bakım ihtiyacı duymadan, kömür birikmesini ve ısı transferini azaltan yapısıyla görev yapıyor. Katlanır modüler mekanik nişangah ve 5 kademeli ayarlanabilir dipçikle ergonomisi yükseltilen silahın şarjör hariç ağırlığı 2 bin 630 grama karşılık geliyor.