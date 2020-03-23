Haberler Galeri Teknoloji NASA Güneş yörüngesinden dünyayı şaşırtan o fotoğrafları paylaştı! Film montajı değil, UFO...

NASA Güneş yörüngesinden dünyayı şaşırtan o fotoğrafları paylaştı! Film montajı değil, UFO...

1958 yılında ABD'de kurulan NASA, Uzay'ın derinliklerinde araştırmalar yapmaya devam ediyor. Tabi bu araştırmalar sonunda heyecan verici keşifler gelmeye devam ediyor. Bazılarını ise komplo teorisyenleri didik dik inceleyip öyle buluyor. İşte onlardan biri. Görünce çok şaşıracaksınız.

23.03.2020 16:29 - Son Güncelleme: 23.03.2020 16:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





