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NASA Güneş yörüngesinden dünyayı şaşırtan o fotoğrafları paylaştı! Film montajı değil, UFO...
NASA Güneş yörüngesinden dünyayı şaşırtan o fotoğrafları paylaştı! Film montajı değil, UFO...
1958 yılında ABD'de kurulan NASA, Uzay'ın derinliklerinde araştırmalar yapmaya devam ediyor. Tabi bu araştırmalar sonunda heyecan verici keşifler gelmeye devam ediyor. Bazılarını ise komplo teorisyenleri didik dik inceleyip öyle buluyor. İşte onlardan biri. Görünce çok şaşıracaksınız.
23.03.2020 16:29
- Son Güncelleme: 23.03.2020 16:38
NASA tarafından 13 Mart'ta kaydedilen Güneş görüntüsünde, UFO gözlemcileri üçgen şekle sahip bir UFO gözlemledi. Ortaya çıkan görüntünün ne olduğuna dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
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NASA tarafından 13 Mart'ta kaydedilen Güneş görüntüsünde, UFO gözlemcileri üçgen şekle sahip bir UFO gözlemledi. Ortaya çıkan görüntünün ne olduğuna dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
İŞTE O FOTOĞRAF
Scott Waring gözlemlediği UFO hakkında, "Güneş'in bazı görüntülerine bakıyordum ve aylar önce keşfettiğim Siyah Üçgen'e daha yakından bakmaya karar verdim.
Scott Waring gözlemlediği UFO hakkında, "Güneş'in bazı görüntülerine bakıyordum ve aylar önce keşfettiğim Siyah Üçgen'e daha yakından bakmaya karar verdim.
UFO sadece hafifçe sola ve bazen sağa hareket ediyor. Yani bu durumda, UFO yıldızın etrafında yörüngede durduğu anlamına geliyor.