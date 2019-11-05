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Türkiye savaş uçağı sayısı ile şaşırttı! İşte dünyadaki rakamlar!

Hava Kuvvetleri'nin önemi günümüzde tartışmaya açık değildir. Bu bağlamda Flight International dergisi Dünya Hava Kuvvetleri raporunu yayınladı. Raporda hangi ülkenin kaç savaş uçağı var, yeni uçak siparişleriyle birlikte ülkelerin hava kuvvetleri gücü tek tek belirtildi. Dünya Hava Kuvvetleri 2018 raporunda Türkiye de tüm envanteriyle yer alıyor. İşte Flight International dergisinin yayımladığı liste. Görevlerine göre Havadan Yere Füze (AGM), Havadan Havaya Füze (AAM) ve top taşıyan ayrıca hedeflerin tespiti, gözlenmesi için çeşitli radar, pod lar taşırlar. Avcı uçakları kendi aralarında sınıflara ayrılırlar hava üstünlük uçagı (genelde tek kişilik, hızlı, yüksek irtifalı uçaklar Mig 25, Su 27, F-14A, F-15C), hucum uçağı (15-25 ton arası tek motorlu ateş gücü yüksek uçaklardır.

05.11.2019 12:11 - Son Güncelleme: 05.11.2019 12:11
Türkiye'nin savaş uçağı sayısı kaç tane? Hangi ülkenin kaç tane savaş uçağı var? İşte o liste!

Dünyanın birçok ülkesinde savunma sanayisine milyarlarca dolar yatırım yapılıyor ve ülkeler ordularını güçlendirmeye çalışıyor. Kara ve denizde yaşanan rekabetin yanı sıra hava sahasında üstünlüğü elde etmek için savaş uçakları satın alınıyor. Ülkelerin savaş uçağı sayıları da merak ediliyor. Peki, hangi ülkenin kaç savaş uçağı var? Türkiye savaş uçağı sayısı kaç? Savaş uçakları filosu arasında; askeri nakliye uçakları, avcı uçakları, bombardıman uçakları, keşif, saldırı ve tanker uçakları gibi farklı tipte ve farklı amaca hizmet eden uçaklar bulunmaktadır.

İşte alfabetik sırayla, ülke ülke muharebe uçağı sayıları (eğitim uçakları dahil edilmemiştir)

Türkiye'nin savaş uçağı sayısı kaç tane? Hangi ülkenin kaç tane savaş uçağı var? İşte o liste!

TÜRKİYE - 207 SAVAŞ UÇAĞI

49 X F-4E

158 X F-16C

SİPARİŞİ VERİLEN: 100 X F-35A ve 12 X Hürkuş C

Türkiye'nin savaş uçağı sayısı kaç tane? Hangi ülkenin kaç tane savaş uçağı var? İşte o liste!

AFGANİSTAN - 12 SAVAŞ UÇAĞI

12 x EMB-314 (A-29)

SİPARİŞİ VERİLEN : 6 x EMB-314 (A-29)

Türkiye'nin savaş uçağı sayısı kaç tane? Hangi ülkenin kaç tane savaş uçağı var? İşte o liste!

ALMANYA - 181 SAVAŞ UÇAĞI

94 x EUROFIGHTER

87 X TORNADO IDS

SİPARİŞİ VERİLEN: 8 x EUROFIGHTER

Türkiye'nin savaş uçağı sayısı kaç tane? Hangi ülkenin kaç tane savaş uçağı var? İşte o liste!

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - 1905 SAVAŞ UÇAĞI

287 x A-10C

7 x AC-130J

28 x AC-130U/W

60 x B-1

20 x B-2

75 x B-52

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