Türkiye savaş uçağı sayısı ile şaşırttı! İşte dünyadaki rakamlar!
Hava Kuvvetleri'nin önemi günümüzde tartışmaya açık değildir. Bu bağlamda Flight International dergisi Dünya Hava Kuvvetleri raporunu yayınladı. Raporda hangi ülkenin kaç savaş uçağı var, yeni uçak siparişleriyle birlikte ülkelerin hava kuvvetleri gücü tek tek belirtildi. Dünya Hava Kuvvetleri 2018 raporunda Türkiye de tüm envanteriyle yer alıyor. İşte Flight International dergisinin yayımladığı liste. Görevlerine göre Havadan Yere Füze (AGM), Havadan Havaya Füze (AAM) ve top taşıyan ayrıca hedeflerin tespiti, gözlenmesi için çeşitli radar, pod lar taşırlar. Avcı uçakları kendi aralarında sınıflara ayrılırlar hava üstünlük uçagı (genelde tek kişilik, hızlı, yüksek irtifalı uçaklar Mig 25, Su 27, F-14A, F-15C), hucum uçağı (15-25 ton arası tek motorlu ateş gücü yüksek uçaklardır.
Dünyanın birçok ülkesinde savunma sanayisine milyarlarca dolar yatırım yapılıyor ve ülkeler ordularını güçlendirmeye çalışıyor. Kara ve denizde yaşanan rekabetin yanı sıra hava sahasında üstünlüğü elde etmek için savaş uçakları satın alınıyor. Ülkelerin savaş uçağı sayıları da merak ediliyor. Peki, hangi ülkenin kaç savaş uçağı var? Türkiye savaş uçağı sayısı kaç? Savaş uçakları filosu arasında; askeri nakliye uçakları, avcı uçakları, bombardıman uçakları, keşif, saldırı ve tanker uçakları gibi farklı tipte ve farklı amaca hizmet eden uçaklar bulunmaktadır.
İşte alfabetik sırayla, ülke ülke muharebe uçağı sayıları (eğitim uçakları dahil edilmemiştir)