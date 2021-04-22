RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

Apple yeni ürünleri dikkat çekiyor! Yeni iMac, iPad Pro, mor iPhone 12, AirTag ve Apple TV 4K fiyatı! Özellikleri neler?

Gündemde yakın zamanda tanıtımı yapılan Apple yeni ürünleri dikkat çekiyor. Özellikle teknolojik gelişmeleri yakından takip edenler teknoloji devi, tüm dünyada milyonlarca kullanıcısı bulanan Apple yeni ürünleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Yeni iMac, iPad Pro, mor iPhone 12, AirTag ve Apple TV 4K fiyatı en çok merak edilenler arasında yer aldı, peki Türkiye'de kaç TL'den satışa çıkacaklar? Yeni Apple iMac, iPad Pro, mor iPhone 12, AirTag ve Apple TV 4K özellikleri neler? İşte tüm detaylar…

22.04.2021 13:47 - Son Güncelleme: 22.04.2021 13:47
Apple yeni ürünleri dikkat çekiyor! Yeni iMac, iPad Pro, mor iPhone 12, AirTag ve Apple TV 4K fiyatı! Özellikleri neler?

Gündemde yakın zamanda tanıtımı yapılan Apple yeni ürünleri dikkat çekiyor. Özellikle teknolojik gelişmeleri yakından takip edenler teknoloji devi, tüm dünyada milyonlarca kullanıcısı bulanan Apple yeni ürünleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Yeni iMac, iPad Pro, mor iPhone 12, AirTag ve Apple TV 4K fiyatı en çok merak edilenler arasında yer aldı, peki Türkiye'de kaç TL'den satışa çıkacaklar? Yeni Apple iMac, iPad Pro, mor iPhone 12, AirTag ve Apple TV 4K özellikleri neler? İşte tüm detaylar…

GALERİ DEVAM EDİYOR
Apple yeni ürünleri dikkat çekiyor! Yeni iMac, iPad Pro, mor iPhone 12, AirTag ve Apple TV 4K fiyatı! Özellikleri neler?

Apple'ın yeni ürünleri heyecanla ve merakla bekleniyordu, açıklandı. Yeni iMac, iPad Pro, mor iPhone 12, AirTag ve Apple TV 4K fiyatı belli oldu. Apple markasının yeni ürünleri iMac, iPad Pro, mor iPhone 12, AirTag ve Apple TV 4K özellikleri de duyuruldu, teknolojik ürünler ile ilgili gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar Apple yeni ürünlerinin özelliklerinin yanı sıra Türkiye fiyatını da araştırır oldu. İşte ayrıntılar…

Apple yeni ürünleri dikkat çekiyor! Yeni iMac, iPad Pro, mor iPhone 12, AirTag ve Apple TV 4K fiyatı! Özellikleri neler?

iPhone 12'ye mor renk seçeneği

iPhone 12 ve iPhone 12 Mini modellerine mor rengin de eklendiği kaydedildi. 23 Nisan'dan itibaren ön siparişe açılacak olan mor iPhone'ların, 30 Nisan'dan itibaren de tüm Apple Store'lardan satın alınabileceği bilgisi paylaşıldı.

Mor iPhone 12 ve iPahone 12 mini, 23 Nisan Cuma günü ön siparişe sunulacak. Teslimatlar ise 30 Nisan'da başlayacak. Mor renkli iPhone 12 ve iPhone 12 mini, mevcut fiyatlardan tüketicilerle buluşacak. Fiyatlar şöyle:

Apple yeni ürünleri dikkat çekiyor! Yeni iMac, iPad Pro, mor iPhone 12, AirTag ve Apple TV 4K fiyatı! Özellikleri neler?

64 GB iPhone 12 mini: 9.999 TL

128 GB iPhone 12 mini: 10.499 TL

256 GB iPhone 12 mini: 11.499 TL

64 GB iPhone 12: 10.999 TL

128 GB iPhone 12: 11.499 TL

256 GB iPhone 12: 12.499 TL

Apple yeni ürünleri dikkat çekiyor! Yeni iMac, iPad Pro, mor iPhone 12, AirTag ve Apple TV 4K fiyatı! Özellikleri neler?

Yeni iPad Pro

iPad Pro'nun Thunderbolt ve USB4'ü desteklediği açıklandı. Cihaz ayrıca 5G'ye de ev sahipliği yapıyor. Cihaz Apple'ın iddiasına göre eski modele oranla CPU'da yüzde 50, GPU'da ise yüzde 40 daha yüksek performans sunuyor.

iPad Pro'da 1.000 nit (1.600 maksimum) sunan Liquid Retina XDR isimli bir ekran kullanılıyor. Apple, bunun 10 bin farklı Mini-LED ışığı ile ortaya çıktığını belirtiyor.

Apple, yeni iPad pro'larda 11 ve 12.9 inç olmak üzere iki opsiyon sunuyor. Söz konusu Mini-LED ekran sadece 12.9 inçlik versiyonda yer alıyor.