Apple yeni ürünleri dikkat çekiyor! Yeni iMac, iPad Pro, mor iPhone 12, AirTag ve Apple TV 4K fiyatı! Özellikleri neler?
Gündemde yakın zamanda tanıtımı yapılan Apple yeni ürünleri dikkat çekiyor. Özellikle teknolojik gelişmeleri yakından takip edenler teknoloji devi, tüm dünyada milyonlarca kullanıcısı bulanan Apple yeni ürünleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Yeni iMac, iPad Pro, mor iPhone 12, AirTag ve Apple TV 4K fiyatı en çok merak edilenler arasında yer aldı, peki Türkiye'de kaç TL'den satışa çıkacaklar? Yeni Apple iMac, iPad Pro, mor iPhone 12, AirTag ve Apple TV 4K özellikleri neler? İşte tüm detaylar…
Gündemde yakın zamanda tanıtımı yapılan Apple yeni ürünleri dikkat çekiyor. Özellikle teknolojik gelişmeleri yakından takip edenler teknoloji devi, tüm dünyada milyonlarca kullanıcısı bulanan Apple yeni ürünleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Yeni iMac, iPad Pro, mor iPhone 12, AirTag ve Apple TV 4K fiyatı en çok merak edilenler arasında yer aldı, peki Türkiye'de kaç TL'den satışa çıkacaklar? Yeni Apple iMac, iPad Pro, mor iPhone 12, AirTag ve Apple TV 4K özellikleri neler? İşte tüm detaylar…
Apple'ın yeni ürünleri heyecanla ve merakla bekleniyordu, açıklandı. Yeni iMac, iPad Pro, mor iPhone 12, AirTag ve Apple TV 4K fiyatı belli oldu. Apple markasının yeni ürünleri iMac, iPad Pro, mor iPhone 12, AirTag ve Apple TV 4K özellikleri de duyuruldu, teknolojik ürünler ile ilgili gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar Apple yeni ürünlerinin özelliklerinin yanı sıra Türkiye fiyatını da araştırır oldu. İşte ayrıntılar…
iPhone 12'ye mor renk seçeneği
iPhone 12 ve iPhone 12 Mini modellerine mor rengin de eklendiği kaydedildi. 23 Nisan'dan itibaren ön siparişe açılacak olan mor iPhone'ların, 30 Nisan'dan itibaren de tüm Apple Store'lardan satın alınabileceği bilgisi paylaşıldı.
Mor iPhone 12 ve iPahone 12 mini, 23 Nisan Cuma günü ön siparişe sunulacak. Teslimatlar ise 30 Nisan'da başlayacak. Mor renkli iPhone 12 ve iPhone 12 mini, mevcut fiyatlardan tüketicilerle buluşacak. Fiyatlar şöyle:
Yeni iPad Pro
iPad Pro'nun Thunderbolt ve USB4'ü desteklediği açıklandı. Cihaz ayrıca 5G'ye de ev sahipliği yapıyor. Cihaz Apple'ın iddiasına göre eski modele oranla CPU'da yüzde 50, GPU'da ise yüzde 40 daha yüksek performans sunuyor.
iPad Pro'da 1.000 nit (1.600 maksimum) sunan Liquid Retina XDR isimli bir ekran kullanılıyor. Apple, bunun 10 bin farklı Mini-LED ışığı ile ortaya çıktığını belirtiyor.
Apple, yeni iPad pro'larda 11 ve 12.9 inç olmak üzere iki opsiyon sunuyor. Söz konusu Mini-LED ekran sadece 12.9 inçlik versiyonda yer alıyor.