Apple yeni ürünleri dikkat çekiyor! Yeni iMac, iPad Pro, mor iPhone 12, AirTag ve Apple TV 4K fiyatı! Özellikleri neler?

iPhone 12'ye mor renk seçeneği



iPhone 12 ve iPhone 12 Mini modellerine mor rengin de eklendiği kaydedildi. 23 Nisan'dan itibaren ön siparişe açılacak olan mor iPhone'ların, 30 Nisan'dan itibaren de tüm Apple Store'lardan satın alınabileceği bilgisi paylaşıldı.

Mor iPhone 12 ve iPahone 12 mini, 23 Nisan Cuma günü ön siparişe sunulacak. Teslimatlar ise 30 Nisan'da başlayacak. Mor renkli iPhone 12 ve iPhone 12 mini, mevcut fiyatlardan tüketicilerle buluşacak. Fiyatlar şöyle: