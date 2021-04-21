Dün yeni iMac ve iPad modellerini tanıtan Apple eski ürünlerine zam yaptı! İşte yeni iPad ve iPad Air fiyatları

Teknoloji devi Apple, dün yeni iMac ve iPad modellerini tanıttı. Öte yandan Apple, eski ürünlerine de zam yaptı. Türkiye'de de geçerli olan zam sonrası pek çok ürünün fiyatı değişti. Peki Apple lansmanda hangi ürünlerini tanıttı? iPad ve iPad Air zam sonrası kaç lira oldu? İşte zam sonrası Apple ürünlerinin yeni fiyatları ve tanıtılan yeni ürünler...

21.04.2021 08:40 - Son Güncelleme: 21.04.2021 08:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





