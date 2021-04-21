Dün yeni iMac ve iPad modellerini tanıtan Apple eski ürünlerine zam yaptı! İşte yeni iPad ve iPad Air fiyatları
Teknoloji devi Apple, dün yeni iMac ve iPad modellerini tanıttı. Öte yandan Apple, eski ürünlerine de zam yaptı. Türkiye'de de geçerli olan zam sonrası pek çok ürünün fiyatı değişti. Peki Apple lansmanda hangi ürünlerini tanıttı? iPad ve iPad Air zam sonrası kaç lira oldu? İşte zam sonrası Apple ürünlerinin yeni fiyatları ve tanıtılan yeni ürünler...
21.04.2021 08:40
- Son Güncelleme: 21.04.2021 08:53
ABD merkezli teknoloji devi Apple 'Spring Loaded' etkinliği kapsamında dün pek çok yeni cihaz tanıttı. Şirket lansman sonrası Türkiye'de zam kararı aldı.
iPad Air 64 GB Wi-Fi: 6.399 TL
Eski fiyat: 5.799TL
iPad Air 64 GB Wi-Fi + Hücresel: 7.799TL
Eski fiyat: 7.199TL
iPad Air 256 GB Wi-Fi: 7.999TL
Eski fiyat: 7.199TL
iPad Air 256 GB Wi-Fi + Hücresel: 9.399TL
Eski fiyat: 8.399
iPad 32 GB Wi-Fi: 3.499TL
Eski fiyat: 3.199TL
iPad 32 GB Wi-Fi + Hücresel: 4.899TL
Eski fiyat: 4.399
iPad 128 GB Wi-Fi: 4.499TL
Eski fiyat: 3.999TL
iPad 128 GB Wi-Fi + Hücresel: 5.899TL
Eski fiyat: 5.199TL