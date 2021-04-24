Açan şaşkınlık yaşayacak! WhatsApp hemen çalışmalara başladı! Meğer yeni güncellemede...

WhatsApp belirli tarihlerde yeni özellikleri test ediyor ve uygulamaya uygun olanları güncellemeyle kullanıcılara sunuyor. Son olarak gizlilik sözleşmesi büyük tepki toplayan ve geri adım atan WhatsApp yeni bir özelliği test etmeye başladı. Sızdırılan bu özellik Android ve iOS işletim sistemindeki bir geçişi içeriyor. Bilindiği üzere iki işletim sistemi arasında geçiş yapanlar aktarım konusunda çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya kalıyordu. Yapılan yeni güncellemeyle Facebook bünyesinde WhatsApp bu sorunun önüne geçmeyi hedefliyor. Söz konusu özelliğin ne zaman aktif edileceği merak konusu oldu.

24.04.2021 10:57 - Son Güncelleme: 24.04.2021 10:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





