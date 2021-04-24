Açan şaşkınlık yaşayacak! WhatsApp hemen çalışmalara başladı! Meğer yeni güncellemede...
WhatsApp belirli tarihlerde yeni özellikleri test ediyor ve uygulamaya uygun olanları güncellemeyle kullanıcılara sunuyor. Son olarak gizlilik sözleşmesi büyük tepki toplayan ve geri adım atan WhatsApp yeni bir özelliği test etmeye başladı. Sızdırılan bu özellik Android ve iOS işletim sistemindeki bir geçişi içeriyor. Bilindiği üzere iki işletim sistemi arasında geçiş yapanlar aktarım konusunda çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya kalıyordu. Yapılan yeni güncellemeyle Facebook bünyesinde WhatsApp bu sorunun önüne geçmeyi hedefliyor. Söz konusu özelliğin ne zaman aktif edileceği merak konusu oldu.
WhatsApp uygulamaya yeni entegre etmek üzere olduğu özellikle gündeme geldi. Firma iOS ve Android cihazlar arasındaki senkronizasyonu kolaylaştıracak bir adım atmaya hazırlanıyor. Günlük hayatımızda iş ya da yakınlarımızla haberleşmek için kullandığımız WhatsApp uygulamaya yeni entegre edeceği bir özellikle gündemde yer aldı. Milyonlarca kişi tarafından kullanılan WhatsApp Android ve iOS işletim sistemine sahip olan telefonlar arasındaki geçişi kolaylaştıracak. Bilindiği üzere iki farklı işletim sisteminden ötekisine geçen kullanıcılar mesajlarını aktarırken üçüncü parti uygulamaları kullanıyordu. WhatsApp yeni devreye alacağı özellikle bu sorunu tamamen çözecek.