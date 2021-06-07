Amazon'un kurucusu Jeff Bezos kardeşi ile 20 Temmuz'da uzay yolculuğuna çıkıyor
Son dakika haberi... Dünyanın en zengin insanı ABD'li ünlü girişimci Jeff Bezos, sosyal medya hesabından şirketi Blue Origin ile 20 Temmuz'da uzaya çıkacağını açıkladı. Kardeşi Mark Bezos ile uzay yolculuğuna çıkacağını açıklayan Bezos, "En iyi arkadaşımla, en büyük macera." ifadesini kullandı. Amazon'un kurucusu Bezos'un uzay şirketi Blue Origin, uzay yolculuğunda bir kişilik koltuğu müzayede ile satışa çıkarmıştı. Açık artırma devam ederken şirket New Shepard roketindeki bir koltuk için verilen en yüksek teklifi de açıkladı. İşte dünyanın ilgiyle takip ettiği haberin detayları.
07.06.2021 16:07
- Son Güncelleme: 07.06.2021 16:23