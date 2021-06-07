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Amazon'un kurucusu Jeff Bezos kardeşi ile 20 Temmuz'da uzay yolculuğuna çıkıyor

Son dakika haberi... Dünyanın en zengin insanı ABD'li ünlü girişimci Jeff Bezos, sosyal medya hesabından şirketi Blue Origin ile 20 Temmuz'da uzaya çıkacağını açıkladı. Kardeşi Mark Bezos ile uzay yolculuğuna çıkacağını açıklayan Bezos, "En iyi arkadaşımla, en büyük macera." ifadesini kullandı. Amazon'un kurucusu Bezos'un uzay şirketi Blue Origin, uzay yolculuğunda bir kişilik koltuğu müzayede ile satışa çıkarmıştı. Açık artırma devam ederken şirket New Shepard roketindeki bir koltuk için verilen en yüksek teklifi de açıkladı. İşte dünyanın ilgiyle takip ettiği haberin detayları.

07.06.2021 16:07 - Son Güncelleme: 07.06.2021 16:23
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos kardeşi ile 20 Temmuz'da uzay yolculuğuna çıkıyor


Şirketin CEO'su Jeff Bezos Instagram'dan yaptığı açıklamada, "20 Temmuz'da kardeşimle birlikte yola çıkacağım. En iyi arkadaşımla birlikte en büyük macera" dedi.

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Amazon'un kurucusu Jeff Bezos kardeşi ile 20 Temmuz'da uzay yolculuğuna çıkıyor

Blue Origin şirketi 5 Mayıs'ta başlayan açık artırmada verilen en büyük teklifi duyurdu.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos kardeşi ile 20 Temmuz'da uzay yolculuğuna çıkıyor

New Shepard için açık artırma devam ederken teklif 2.6 milyon dolar teklif edildi.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos kardeşi ile 20 Temmuz'da uzay yolculuğuna çıkıyor

Bezos'un açık artırmayla satış stratejisiyle koltuklara olan talebi ve müşterilerin aklındaki fiyatı öğrenmeyi amaçladığı belirtiliyor.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos kardeşi ile 20 Temmuz'da uzay yolculuğuna çıkıyor

Uzay turizmi henüz emekleme aşamasında olan bir sektör olduğu için bilet fiyatında bir hesaplama modeli bulunmuyor.