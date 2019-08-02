Android Q güncellemesi alacak cep telefonu markaları hangileri? Android Q özellikleri nedir

Google'ın bir süredir üzerinde çalıştığı Android Q güncellemesi için geri sayım devam ediyor. Android işletim sistemine sahip telefon kullanıcıları Android Q güncellemesi alacak telefonlar hakkında araştırmalara devam ediyor. Android Q güncellemesi Android işletim sisteminin 17. sürümü olacak. Huawei, Samsung, Xiaomi, Sony, HTC, Asus, Oppo, Nokia, LG ve diğer Android cihaza sahip telefon sahipleri Android Q güncellemesi alacak telefon listesini merak ediyor. Peki Android Q güncellemesi alacak cep telefonu markaları hangileri? Android Q özellikleri nedir? Android Q özellikleri arasında dikkat çeken bir diğer yenilik ise ekran kaydı. Bu özellik ile Google'ın makine öğrenme algoritmaları devreye giriyor. Ekran kaydı yapabilmek için ek bir uygulamaya olan ihtiyaç bu sayede ortadan kalkıyor.

02.08.2019 15:50 - Son Güncelleme: 02.08.2019 15:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





