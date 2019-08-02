Android Q güncellemesi alacak cep telefonu markaları hangileri? Android Q özellikleri nedir
Google'ın bir süredir üzerinde çalıştığı Android Q güncellemesi için geri sayım devam ediyor. Android işletim sistemine sahip telefon kullanıcıları Android Q güncellemesi alacak telefonlar hakkında araştırmalara devam ediyor. Android Q güncellemesi Android işletim sisteminin 17. sürümü olacak. Huawei, Samsung, Xiaomi, Sony, HTC, Asus, Oppo, Nokia, LG ve diğer Android cihaza sahip telefon sahipleri Android Q güncellemesi alacak telefon listesini merak ediyor. Peki Android Q güncellemesi alacak cep telefonu markaları hangileri? Android Q özellikleri nedir? Android Q özellikleri arasında dikkat çeken bir diğer yenilik ise ekran kaydı. Bu özellik ile Google'ın makine öğrenme algoritmaları devreye giriyor. Ekran kaydı yapabilmek için ek bir uygulamaya olan ihtiyaç bu sayede ortadan kalkıyor.
Android Q, Android Ürün Yöneticisi Stephanie Cuthbertson tarafından son kullanıcı için detaylandırıldı. Android Q özellikleri arasında dikkat çeken büyük yenilik karanlık mod oldu. Hızlı ayarlardan kolayca erişilebilen ve aynı zamanda pil tasarrufu modu açıldığında etkinleştirilen karanlık mod, Android kullanıcılarına sunuluyor. Ortaya çıkan ekran görüntülerine göre bu mod tüm uygulamalar için kullanılabilecek.
Android Q'nun beta sürümü gizliliğe odaklanmış olmasıyla dikkat çekmişti. Etkinlikte Google, gizliliğe verdiği önemi bir kez daha gösterdi. Yeni sürüm, 50 yeni gizlilik ve güvenlik ayarıyla birlikte gelecek. Bunlardan en önemlisi konum izlemeyi yalnızca uygulama çalışırken sınırlandırabilen konum servisleri ayarı. Aynı zamanda akıllı telefon, yeni sürüm ile birlikte kullanıcısına uygulamaların konumunu arka planda kullandığına dair bildirimler de gönderecek.
GOOGLE'ın en yeni mobil işletim sistemi olan Android Q güncellemesini alacak telefonlar belli oldu.
Arayüz başta olmak üzere telefonlara bir çok yeni özellik getirecek olan Android Q, henüz beta sürecinde. Test aşamasının ardından yayınlanacak Android Q güncellemesinin yüklenebileceği telefonlar ise şöyle:
İŞTE O TELEFONLAR...