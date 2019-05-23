Apple o iPhone'ların fişini çekiyor! İşte iOS 13'ün çıkış tarihi

Apple Haritalar uygulamasında ev ve iş yeri gibi sık bulunulan konumlar daha kolay ayarlanabilecek; bu sayede istenilen lokasyona ulaşmak çok daha kolay olacak.

Diğer yandan Mail uygulamasına gelecek yeni bir özellik sayesinde istenmeyen e-postaların önüne tamamen geçecek engelleme özelliği ile birlikte e-postaların daha kolay ayrıştırılması adına yeni bir klasörleme sistemi kullanıcılarla paylaşılacak.