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Telefonunuzdaki bu gizli özelliği biliyor muydunuz? Farkında bile değiliz ama...

Artık elinde akıllı telefon olmayan kişilerin sayısı çok az. Hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen akıllı telefonlar iletişimden, fotoğrafçılığa kadar pek çok şey de kullanılabiliyor. Ancak bu kadar vazgeçilmez olan telefonlarımız hakkında çok fazla şey bildiğimizi söyleyemeyiz. Yapacağınız basit ayarlarla telefonunuzla ilgili bilmediğiniz birçok özelliği öğreneceksiniz.

23.05.2019 10:46 - Son Güncelleme: 23.05.2019 10:53
Telefonunuzdaki bu gizli özelliği biliyor muydunuz? Farkında bile değiliz ama...

Yapacağınız basit ayarlarla telefonunuzla ilgili bilmediğiniz birçok özelliği öğreneceksiniz.

Şimdi önce WhatsApp'a girin.

Telefonunuzdaki bu gizli özelliği biliyor muydunuz? Farkında bile değiliz ama...

Ardından hemen Ayarlar'a dokunun.

Telefonunuzdaki bu gizli özelliği biliyor muydunuz? Farkında bile değiliz ama...
Ardından Gizlilik sekmesine girmeniz gerekiyor.
Telefonunuzdaki bu gizli özelliği biliyor muydunuz? Farkında bile değiliz ama...

Şimdi gördüğünüz ekrana iyi bakın. Burada yakında bakın ne göreceksiniz?

Telefonunuzdaki bu gizli özelliği biliyor muydunuz? Farkında bile değiliz ama...

WhatsApp'a parmak izi güvenliği geliyor. Artık parmak izini vermeyen WhatsApp'a giremeyecek! Ayarını da buradan yapacaksınız.

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