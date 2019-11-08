11 yıl önce Marmara Denizi üzerinde çekilmişti! O UFO görüntüleri yabancı basında olay oldu
Tarihler 2008 yılını gösterdiğinde Marmara Denizi'nde çekilen bir UFO videosu deyimi yerindeyse gündemi sallamıştı... UFO meselesenin artık ne kadar içinden çıkılamayacak bir hal aldığını, UFO görenlerin, 'uzaylılar tarafından kaçırılanların' her geçen gün sayısının arttığını biliyoruz. Özellikle sosyal medya platformları bunlardan geçilmiyor, komplo teorileri ortaya çıkıyor. 2008 yılında bir vatandaşlın Marmara Denizi üzerinde çektiği UFO videosu yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Bir Youtube kanalı bu görüntüleri inceledi ve ortaya hayli ilginç sonuçlar çıktı.
08.11.2019 09:54
- Son Güncelleme: 08.11.2019 10:04
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