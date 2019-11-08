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11 yıl önce Marmara Denizi üzerinde çekilmişti! O UFO görüntüleri yabancı basında olay oldu

Tarihler 2008 yılını gösterdiğinde Marmara Denizi'nde çekilen bir UFO videosu deyimi yerindeyse gündemi sallamıştı... UFO meselesenin artık ne kadar içinden çıkılamayacak bir hal aldığını, UFO görenlerin, 'uzaylılar tarafından kaçırılanların' her geçen gün sayısının arttığını biliyoruz. Özellikle sosyal medya platformları bunlardan geçilmiyor, komplo teorileri ortaya çıkıyor. 2008 yılında bir vatandaşlın Marmara Denizi üzerinde çektiği UFO videosu yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Bir Youtube kanalı bu görüntüleri inceledi ve ortaya hayli ilginç sonuçlar çıktı.

08.11.2019 09:54 - Son Güncelleme: 08.11.2019 10:04
11 yıl önce Marmara Denizi üzerinde çekilmişti! O UFO görüntüleri yabancı basında olay oldu

Dünyanın en merak edilen konularından biri olan uzaylılar ve UFO'lar çok çeşitli iddialarla gündeme geliyorlar. Gelişen teknoloji sayesinde bu tür görüntüleri sanal ortamdan hazırlamanın da çok kolay olduğu bir dönemdeyiz.

11 yıl önce Marmara Denizi üzerinde çekilmişti! O UFO görüntüleri yabancı basında olay oldu

2008 yılında Marmara Denizi'nin üzerinde kaydedilen görüntüler, aradan 11 yıl geçtikten sonra, yabancı basında gündeme geldi. Görüntülerin UFO iddiası olduğunu ve herhangi bir açıklamanın bulunmadığını ekleyelim.

11 yıl önce Marmara Denizi üzerinde çekilmişti! O UFO görüntüleri yabancı basında olay oldu

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

Tartışmalı görüntülerin ne olduğu bilinmediği gibi, gerçek olup olmadığı da netlik kazanmış değil.

11 yıl önce Marmara Denizi üzerinde çekilmişti! O UFO görüntüleri yabancı basında olay oldu

Görüntülerdeki cisimlerin askeri araç ya da benzeri bir fenomen olduğu iddialar arasında yerini buldu.

11 yıl önce Marmara Denizi üzerinde çekilmişti! O UFO görüntüleri yabancı basında olay oldu

11 YIL SONRA YENİDEN GÜNDEME GELDİ

11 yılın ardından görüntüler üzerinde çalışan YouTube kanalı Unidentified Aerial Phenomena (Bilinmeyen Gök Fenomenleri), son videosu ile gündem yarattı.

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