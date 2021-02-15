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Akıllı telefon fiyatları yenilendi: En uygunu 2.050 liradan başlıyor! TCL, Huawei, Xiaomi, Samsung, Oppo fiyat listesi

Akıllı telefon fiyatları sıkça araştırılıyor. Elindeki telefonu bir yenisiyle değiştirmek isteyenler özellikle internet siteleri üzerinden yapılan karşılaştırmaları incelerken bir yandan da teknoloji sitelerinde yer alan tanıtım videolarını izleyerek bilgi ediniyor. Bütçesini fazla yormayacak bir cihazı tercih edenler uygun fiyatlı telefon marka ve modellerini araştırıyor. Yazımızın içerisinde Oppo, Huawei, Xiaomi, Samsung fiyat listesi detaylı bir şekilde yer alıyor. İşte en uygun fiyatlı telefon markaları ve modelleri

15.02.2021 12:56 - Son Güncelleme: 15.02.2021 12:56
Akıllı telefon fiyatları yenilendi: En uygunu 2.050 liradan başlıyor! TCL, Huawei, Xiaomi, Samsung, Oppo fiyat listesi

Akıllı telefon fiyatları yenilendi, en uygunu 2.050 liradan başlıyor. TCL, Huawei, Xiaomi, Samsung, Oppo fiyat listesini merak edenler için haberimizde derledik. Yeni bir akıllı telefon almak isteyenler güncel fiyat listesini ve cihazların özelliklerini detaylı bir şekilde öğrenerek ona göre hareket etmek istiyor. Telefonu eskidiği için yeni bir model akıllı telefon almak isteyenler özellikle teknoloji firmalarının e-ticaret siteleri üzerinden güncel fiyat listesini inceliyor. Bu bağlamda en uygun fiyatlı telefon marka ve modelleri çok araştırılanlar arasındaki yerini koruyor.

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Akıllı telefon fiyatları yenilendi: En uygunu 2.050 liradan başlıyor! TCL, Huawei, Xiaomi, Samsung, Oppo fiyat listesi

İşte en uygun fiyatlı 8 telefon markası ve modeli

Akıllı telefon fiyatları yenilendi: En uygunu 2.050 liradan başlıyor! TCL, Huawei, Xiaomi, Samsung, Oppo fiyat listesi

Xiaomi Redmi Note 9S
Ortalama fiyat aralığı: 2.544 TL

Akıllı telefon fiyatları yenilendi: En uygunu 2.050 liradan başlıyor! TCL, Huawei, Xiaomi, Samsung, Oppo fiyat listesi

TCL 10 Plus
Ortalama fiyat aralığı: 2.400 TL

Akıllı telefon fiyatları yenilendi: En uygunu 2.050 liradan başlıyor! TCL, Huawei, Xiaomi, Samsung, Oppo fiyat listesi

Samsung Galaxy M21
Ortalama fiyat aralığı: 2.350 TL