1 Kasım tarihinden itibaren milyonlara kötü haber! Cep telefonunuz artık Whatsapp'ı açamayacak! Whatsapp onları sildi
Milyonlara kötü haber geldi. 1 Kasım son tarih. Whatsapp onları sildi! Dünyanın en çok sarfedilen mesajlaşma programı olan Whatsapp'tan birtakım telefon kullanıcıları amacıyla üzücü bir güncelleme yayınlayacağı iddia edildi. Her geride bıraktığımız gün değişik özellikler ve yeni teknolojik iyileştirmeler oluşturulan uygulamaların telefonların üstüne bindirdiği yük de artıyor. Bu amaçla eski telefonlarda uygulamalar kullanılamamaya başlıyor. Whatsapp'ın da belli telefonlara bundan sonra hizmet vermeyeceği ve kullanılamayacağı şeklinde iddialar meydana atıldı.
Bazı telefon modellerine Whatsapp'tan üzücü bir haber geldi. Popüler mesajlaşma uygulaması, 1 kasım tarihinden itibaren tespit edilen modellerde hizmet vermeyecek. O modellerin içinde iPhone 6, iPhone 6s, Samsung Galaxsy S2 gibi telefonlar da yer alıyor. iPhone 6 ve Samsung Galaxy S2 kullanıcılarının WhatsApp'ı kullanmak amacıyla yeni bir akıllı telefonu ile alakalı olarak T-Online'da yer alan raporlarda ise değişik bir netice meydana koyuluyor.
SON TARİH 1 KASIM OLARAK BELİRLENDİ
Teknoloji şirketi T-Online'da yer alan alan haberdeki iddialara göre, WhatsApp kullanamayacak birtakım tanınmış cihazlar arasında Samsung Galaxy S2, Galaxy S3 mini, Optimus L5 Dual, Optimus L4 II Dual, Optimus F7, Optimus F5 gibi gibi Android 4.0.4 ve daha eski sürümlerde çalışan cihazlar ile İPhone 6, iPhones 6s, iPhone SE gibi Apple modelleri ve daha çoğu yer alıyor . Bu modeller mesajlaşma uygulamasını desteklemeyi bırakacak. Bu modele sahip vatandaşlar da 1 Kasım 2021 tarihinden itibaren WhatsApp'ı kullanamayacak.
YENİ TELEFON ŞART MI?
iPhone 6 ve Samsung Galaxy S2 kullanıcılarının WhatsApp'ı kullanmak amacıyla yeni bir akıllı telefonu ile alakalı olarak T-Online'da yer alan raporlarda ise değişik bir netice meydana koyuluyor.
Eski akıllı telefonlar amacıyla teknik destek sağlamak yeni modellere göre daha zorlu bir prosese sahip bulunduğu biliniyor. Bu amaçla WhatsApp, IOS ve Android gibi işletim sistemleri amacıyla yeni kriterlerini belirledi.