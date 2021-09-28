1 Kasım tarihinden itibaren milyonlara kötü haber! Cep telefonunuz artık Whatsapp’ı açamayacak! Whatsapp onları sildi

Bazı telefon modellerine Whatsapp'tan üzücü bir haber geldi. Popüler mesajlaşma uygulaması, 1 kasım tarihinden itibaren tespit edilen modellerde hizmet vermeyecek. O modellerin içinde iPhone 6, iPhone 6s, Samsung Galaxsy S2 gibi telefonlar da yer alıyor. iPhone 6 ve Samsung Galaxy S2 kullanıcılarının WhatsApp'ı kullanmak amacıyla yeni bir akıllı telefonu ile alakalı olarak T-Online'da yer alan raporlarda ise değişik bir netice meydana koyuluyor.