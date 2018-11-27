Zlatan Ibrahimovic Trabzonspor formasıyla poz verdi
Dünyaca ünlü futbolcu Zlatan Ibrahimovic, Türkiye'ye geldi. Sosyal medya hesabından paylaştığı Türkçe ve Türk bayraklı paylaşımlarla ilgi çeken İsveçli golcüye bir Türk hayranı da Trabzonspor forması imzalattı.
27 Kasım 2018 Salı, 12:11:57
Güncelleme: 12:19:25
Amerika'da Los Angeles Galaxy forması giyen İsveçli yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, sosyal medya paylaşımı ile gündem yarattı.
Ibrahimovic, sosyal medya hesabından Türkçe ve Türk bayraklı paylaşım yaptı. Bu gönderi bir anda sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri oldu.
Ibrahimovic mesajında, "Çok teşekkür ediyorum" ve "Seni seviyorum" ifadelerine yer verdi.
Yıldız futbolcunun bu mesajı ve görselleri neden paylaştığı ise anlaşılamadı. Bu belirsizlik kısa bir süre sonra çözüldü.
Yıldız futbolcunun Antalya Finike bölgesinde yer alan Beydağları'nda ücretli ava çıktığı ve bundan dolayı Türkiye'ye geldiği öğrenildi.