Zlatan Ibrahimovic Trabzonspor formasıyla poz verdi

Dünyaca ünlü futbolcu Zlatan Ibrahimovic, Türkiye'ye geldi. Sosyal medya hesabından paylaştığı Türkçe ve Türk bayraklı paylaşımlarla ilgi çeken İsveçli golcüye bir Türk hayranı da Trabzonspor forması imzalattı.

27 Kasım 2018 Salı, 12:11:57 Güncelleme: 12:19:25
Zlatan Ibrahimovic Trabzonspor formasıyla poz verdi

Amerika'da Los Angeles Galaxy forması giyen İsveçli yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, sosyal medya paylaşımı ile gündem yarattı.

Zlatan Ibrahimovic Trabzonspor formasıyla poz verdi

Ibrahimovic, sosyal medya hesabından Türkçe ve Türk bayraklı paylaşım yaptı. Bu gönderi bir anda sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri oldu.

Zlatan Ibrahimovic Trabzonspor formasıyla poz verdi

Ibrahimovic mesajında, "Çok teşekkür ediyorum" ve "Seni seviyorum" ifadelerine yer verdi.

Zlatan Ibrahimovic Trabzonspor formasıyla poz verdi

Yıldız futbolcunun bu mesajı ve görselleri neden paylaştığı ise anlaşılamadı. Bu belirsizlik kısa bir süre sonra çözüldü.

Zlatan Ibrahimovic Trabzonspor formasıyla poz verdi

Yıldız futbolcunun Antalya Finike bölgesinde yer alan Beydağları'nda ücretli ava çıktığı ve bundan dolayı Türkiye'ye geldiği öğrenildi.

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