Eşkıya'nın yıldızı Oktay Kaynarca hangi takımlı? (Ünlüler hangi takımı tutuyor?)

Ekranların en çok sevilen isimlerinden bir Oktay Kaynarca. ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Hızır Çakırbeyli karakteri ile gönüllere taht kurdu Oktay Kaynarca. O gönüllere taht kurdu ama onun gönlünde hangi takım var? Her adımları merakla izlenen ünlü isimlerin hangi takımları tuttukları en çok merak edilen konulardan biri. Peki EDHO'nun Hızır'ı Oktay Kaynarca hangi takımı tutuyor? Ünlüler hangi takımlı? Bazılarına çok şaşıracaksınız.

27 Kasım 2018 Salı, 15:20:49 Güncelleme: 17:12:50
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmazın yıldızı Oktay Kaynarca hangi takımlı?(EDHOnun Hızırı hangi takımı tutuyor?)

Her adımları merakla takip edilen ünlü isimlerin, hangi takımları tuttukları da merak ediliyor. Peki hangi ünlü hangi takımı tutuyor? Ünlüler hangi takımlı?

Hande Erçel-Fenerbahçe

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmazın yıldızı Oktay Kaynarca hangi takımlı?(EDHOnun Hızırı hangi takımı tutuyor?)

Ivana Sert-Galatasaray

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmazın yıldızı Oktay Kaynarca hangi takımlı?(EDHOnun Hızırı hangi takımı tutuyor?)

Deniz Çakır - Beşiktaş

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmazın yıldızı Oktay Kaynarca hangi takımlı?(EDHOnun Hızırı hangi takımı tutuyor?)

Neslihan Atagül - Beşiktaş

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmazın yıldızı Oktay Kaynarca hangi takımlı?(EDHOnun Hızırı hangi takımı tutuyor?)

Hadise - Galatasaray

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