Zehra Güneş'ten Volkan Demirel itirafı! "Milyoner'de onu seçtim çünkü..."

Zehra, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel katıldığı Kim Milyoner Olmak İster 'de Volkan Demirel'i joker yapması ve yurt dışına transfer konusunda dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte Zehra Güneş 'in sözleri...

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Bu zamana kadar hiç yurt dışı tecrüben olmadı. Kariyerinin bir noktasında bu tecrübeyi yaşamak ister misin?

Tabii ki her sporcunun hayalidir bu. Uluslararası bir takımda oynamak, Vakıfbank'ta oynamak, Eczacıbaşı'nda oynamak, Fenerbahçe'de oynamak.