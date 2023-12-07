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Zehra Güneş'ten Volkan Demirel itirafı! "Milyoner'de onu seçtim çünkü..."

VakıfBank ve Filenin Sultanları'nın yıldız orta oyuncusu Zehra Güneş önemli açıklamalarda bulundu. Kariyeriyle ilgili konuşan yıldız voleybolcu, yurt dışına transferi hakkındaki soruya cevap verdi. Öte yandan Kim Milyoner Olmak İster? programına katılan Zehra Güneş, Volkan Demirel'i joker seçme nedenini açıkladı. İşte o sözler...

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Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 12:18 Güncelleme 07 Aralık 2023, 12:35
Zehra Güneş’ten Volkan Demirel itirafı! Milyoner’de onu seçtim çünkü... 1

VakıfBank ve A Milli Kadın Voleybol Takımımızın yıldız isimlerinden Zehra Güneş, Hürriyet'in sorularını yanıtladı.

Zehra Güneş’ten Volkan Demirel itirafı! Milyoner’de onu seçtim çünkü... 2

Zehra, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel katıldığı Kim Milyoner Olmak İster'de Volkan Demirel'i joker yapması ve yurt dışına transfer konusunda dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte Zehra Güneş'in sözleri...

Zehra Güneş’ten Volkan Demirel itirafı! Milyoner’de onu seçtim çünkü... 3

Bu zamana kadar hiç yurt dışı tecrüben olmadı. Kariyerinin bir noktasında bu tecrübeyi yaşamak ister misin?

Tabii ki her sporcunun hayalidir bu. Uluslararası bir takımda oynamak, Vakıfbank'ta oynamak, Eczacıbaşı'nda oynamak, Fenerbahçe'de oynamak.

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