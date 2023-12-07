Zehra Güneş'ten Volkan Demirel itirafı! "Milyoner'de onu seçtim çünkü..."

VakıfBank ve Filenin Sultanları'nın yıldız orta oyuncusu Zehra Güneş önemli açıklamalarda bulundu. Kariyeriyle ilgili konuşan yıldız voleybolcu, yurt dışına transferi hakkındaki soruya cevap verdi. Öte yandan Kim Milyoner Olmak İster? programına katılan Zehra Güneş, Volkan Demirel'i joker seçme nedenini açıkladı. İşte o sözler...
VakıfBank ve A Milli Kadın Voleybol Takımımızın yıldız isimlerinden Zehra Güneş, Hürriyet'in sorularını yanıtladı.
Zehra, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel katıldığı Kim Milyoner Olmak İster'de Volkan Demirel'i joker yapması ve yurt dışına transfer konusunda dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte Zehra Güneş'in sözleri...