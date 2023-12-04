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Futbol tarihine kazınan 30 transfer! Taraftara en büyük ters köşe! Süper Lig'den 4 futbolcu...

Futbol severler tarafından yakından takip edilen FourFourTwo dergisinde tüm zamanların en şaşırtıcı 30 futbolcu transferini açıklandı. 30 yıldızın yer aldığı geniş listede Süper Lig'den tamı tamına 4 futbolcu yer alıyor. İşte FourFourTwo dergisinin belirlediği tüm zamanların en şaşırtıcı 30 transferi ve o listede yer alan Süper Lig futbolcuları...

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Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 22:53 Güncelleme 04 Aralık 2023, 22:53
Futbol tarihine kazınan 30 transfer! Taraftara en büyük ters köşe! Süper Lig’den 4 futbolcu... 1

FourFourTwo dergisinin derlediği listeye göre, tüm zamanların en şaşırtıcı 30 futbolcu transferi ve Süper Lig'den 4 isim belli oldu. İşte isim isim liste...

Futbol tarihine kazınan 30 transfer! Taraftara en büyük ters köşe! Süper Lig’den 4 futbolcu... 2

30. SAMUEL ETO'O (INTER'DEN ANZHİ MAKHACHKALA'YA)
Pek çok Rus'un bile adını bile duymadığı bir kulüp olan Anzhi Makhachkala, ülkemizde bir dönem Antalyaspor ve Konyaspor forması giyen Eto'o'yu 2011 yılında dünyanın en çok kazanan oyuncusu olarak transfer ettiğinde milyonlarca insan çok şaşırmıştı.

Futbol tarihine kazınan 30 transfer! Taraftara en büyük ters köşe! Süper Lig’den 4 futbolcu... 3

29. THOMAS GRAVESEN (EVERTON'DAN REAL MADRİD'E)
Top kazanan modası geçmiş orta saha oyuncusu, FA Cup'ta Plymouth'a karşı oynadıktan sadece birkaç gün sonra, Ocak 2005'te Everton'dan Real Madrid'e transfer oldu.

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