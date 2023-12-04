Futbol tarihine kazınan 30 transfer! Taraftara en büyük ters köşe! Süper Lig'den 4 futbolcu...

FourFourTwo dergisinin derlediği listeye göre, tüm zamanların en şaşırtıcı 30 futbolcu transferi ve Süper Lig 'den 4 isim belli oldu. İşte isim isim liste...

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30. SAMUEL ETO'O (INTER'DEN ANZHİ MAKHACHKALA'YA)

Pek çok Rus'un bile adını bile duymadığı bir kulüp olan Anzhi Makhachkala, ülkemizde bir dönem Antalyaspor ve Konyaspor forması giyen Eto'o'yu 2011 yılında dünyanın en çok kazanan oyuncusu olarak transfer ettiğinde milyonlarca insan çok şaşırmıştı.