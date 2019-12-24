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Yusuf Yazıcı Totti'nin doktoruna emanet

Geçtiğimiz hafta sonu takımı Lille'in Monaco ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan ve çapraz bağlarının koptuğu belirlenen milli yıldız Yusuf Yazıcı, tedavisi için Roma'ya gidecek. Burada yapılacak kontrollerinin ardından dünyaca ünlü İtalyan Profesör Pier Paolo Mariani'ye ameliyat olacak. Mariani daha önce Totti'yi de ameliyat etmiş ve efsane futbolcunun 112 günde sahalara dönmesini sağlamıştı.

24.12.2019 17:32 - Son Güncelleme: 24.12.2019 17:32
Yusuf Yazıcı Totti'nin doktoruna emanet

Fransa Ligue 1'de geçen cumartesi Monaco ile Lille arasında oynanan maçta sakatlanan ve yapılan tetkikler sonucunda çapraz bağlarının koptuğu belirlenen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, tedavisi için cuma günü İtalya'nın başkenti Roma'ya gidecek. Şu an Türkiye'de bulunan Yazıcı, cuma günü İtalya'ya gidecek ve kontrolleri gerçekleştirilecek.

Yusuf Yazıcı Totti'nin doktoruna emanet

Milli futbolcu, cumartesi günü Roma'da bulunan FIFA standartlarına uygun 47 dünyaca ünlü klinikten biri olan Villa Stuart Spor Kliniği'nde tedavisini geçirecek ve Yazıcı'nın ameliyatını Lille Kulübü'nün tavsiyede bulunduğu doktorlardan biri olan dünyaca ünlü İtalyan Profesör Pier Paolo Mariani yapacak.

Yusuf Yazıcı Totti'nin doktoruna emanet

Ameliyatın ardından da Roma'da kalacak olan milli futbolcu, 4 aylık bir rehabilitasyon sürecini Profesör Pier Paolo Mariani eşliğinde sürdürecek. Milli futbolcunun tedavi sürecinin 4 ile 5 ay arasında tamamlanması ön görülüyor. Çekilen MR sonucunda sadece ön çapraz bağında kısmi kopma olduğu, yan ve iç bağlar ile menüsküs ve kıkırdaklarda herhangi bir problem olmaması ise Yusuf Yazıcı'nın sağlık durumu hakkında sevindirici bir haber oldu.

Yusuf Yazıcı Totti'nin doktoruna emanet

YUSUF'UN DOKTORU DÜNYACA ÜNLÜ PROFESÖR PIER PAOLO MARIANI
Yusuf Yazıcı'nın ameliyatını yapacak olan dünyaca ünlü Profesör Pier Paolo Mariani, dünyaca ünlü birçok futbolcunun tedavisini gerçekleştirdi.

Yusuf Yazıcı Totti'nin doktoruna emanet

Son olarak Olympique Lyon forması giyen Memphis Depay'ın ameliyatını gerçekleştiren Mariani kariyerinde, Francesco Totti, Antonio Rudiger, Kevin Strottman, Arkadiusz Milik, Faouzi Ghoulam ve Alessandro Florenzi gibi isimler başta olmak üzere 1500'ü aşkın futbolcunun tedavi sürecinde görev aldı.

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