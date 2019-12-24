Skandal ki ne skandal! Boşandığı eşinin yeğeniyle ilişkisini açıkladı
Bu bir dünya nereye gidiyor haberi... Futbolcuların adının karıştığı taciz, tecavüz yasak ilişki, dolandırıcılık, vergi kaçırma gibi pek çok skandala alışkınız gibi bu isimlerin başında Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi gibi isimler de var. Ancak bu kez durum diğerlerinden çok daha farklı hatta ağızları açık bırakacak cinsten. Öyle ki dünyaca ünlü o futbolcu boşandığı eşinin, özbeöz yeğeniyle ilişki yaşamaya başladı. İşte spor gündemine bomba gibi düşen o iddianın ayrıntıları...
Çin takımlarından Shanghai SIPG forması giyen Hulk lakaplı futbolcu Givanildo Vieira de Souza'nın adı yasak aşk ilişkisine karıştı.
12 yıldır evli olduğu eşi Iran Angelo de Souza ile geçen Ağustos ayında ayrılık kararı alan 31 yaşındaki yıldız ismin, eşinin yeğeni Camila ile birlikte olduğu öğrenildi.
Yaşananların ardından Hulk'un temsilciliğini yapan ajans da konuyla ilgili bir duyuru yaparak, "Hulk ve Camila geçen Ekim ayında birlikte olmaya başladı ve saklamak istemediler. Konuyu şeffaf ve kötü niyetli yorumlardan uzak tutmak istediler. Buna ek olarak geçen cumartesi ailesine ve çocuklarına durumu anlattı" denildi.