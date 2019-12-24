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Skandal ki ne skandal! Boşandığı eşinin yeğeniyle ilişkisini açıkladı

Bu bir dünya nereye gidiyor haberi... Futbolcuların adının karıştığı taciz, tecavüz yasak ilişki, dolandırıcılık, vergi kaçırma gibi pek çok skandala alışkınız gibi bu isimlerin başında Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi gibi isimler de var. Ancak bu kez durum diğerlerinden çok daha farklı hatta ağızları açık bırakacak cinsten. Öyle ki dünyaca ünlü o futbolcu boşandığı eşinin, özbeöz yeğeniyle ilişki yaşamaya başladı. İşte spor gündemine bomba gibi düşen o iddianın ayrıntıları...

24.12.2019 17:47 - Son Güncelleme: 24.12.2019 17:53
Skandal ki ne skandal! Boşandığı eşinin yeğeniyle ilişkisini açıkladı

Skandal gördük ama bu kadarı 'Pes' dedirten cinsten!

Skandal ki ne skandal! Boşandığı eşinin yeğeniyle ilişkisini açıkladı

Çin takımlarından Shanghai SIPG forması giyen Hulk lakaplı futbolcu Givanildo Vieira de Souza'nın adı yasak aşk ilişkisine karıştı.

12 yıldır evli olduğu eşi Iran Angelo de Souza ile geçen Ağustos ayında ayrılık kararı alan 31 yaşındaki yıldız ismin, eşinin yeğeni Camila ile birlikte olduğu öğrenildi.

Skandal ki ne skandal! Boşandığı eşinin yeğeniyle ilişkisini açıkladı

Brezilya basınında haberlerin çıkmasının ardından Hulk ve Camila'nın yakın çevresi ikilinin ilişkisini doğruladı. Yapılan açıklamada, "Bu cumartesi, Hulk, Camila'nın ailesini ve kardeşlerini telefonla arayarak ilişkilerini açıkladı" ifadeleri kullanıldı.

Skandal ki ne skandal! Boşandığı eşinin yeğeniyle ilişkisini açıkladı

Yaşananların ardından Hulk'un temsilciliğini yapan ajans da konuyla ilgili bir duyuru yaparak, "Hulk ve Camila geçen Ekim ayında birlikte olmaya başladı ve saklamak istemediler. Konuyu şeffaf ve kötü niyetli yorumlardan uzak tutmak istediler. Buna ek olarak geçen cumartesi ailesine ve çocuklarına durumu anlattı" denildi.

Skandal ki ne skandal! Boşandığı eşinin yeğeniyle ilişkisini açıkladı

Hulk ve Iran'ın Ian, James ve Alice adından üç çocukları bulunuyor.

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