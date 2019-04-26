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Yeni yabancı kuralı nasıl olacak? İşte son hali

6+2+2 yabancı kuralına kulüplerden gelen tepkiler sonrası Türkiye Futbol Federasyonu revizyona gitti. Bu çalışmalar doğrultusunda yeni bir taslak hazırlandı. Buna göre takımlar geniş kadroya 14, maç kadrosuna 12 yabancı yazabilecek. Ancak sahada en fazla 8 yabancı oynayacak. 3 Türk oyuncu 11'de olmak zorunda. İşte yabancı kuralına dair merak edilen tüm detaylar.

26.04.2019 09:34 - Son Güncelleme: 26.04.2019 09:44
Yeni yabancı kuralı nasıl olacak? İşte son hali

Türkiye Futbol Federasyonu'nda 1 Haziran seçimleri öncesinde yabancı sayısıyla ilgili hummalı bir çalışma yapılıyor.
6 2 2'ye isyan eden kulüplerin sesine TFF kulak verdi. Yeni bir taslak hazırlandı. Buna göre takımlar geniş kadroya 14, maç kadrosuna 12 yabancı yazabilecek. İşte yeni yabancı sınırına dair tüm ayrıntılar...

Yeni yabancı kuralı nasıl olacak? İşte son hali

Gürcan Bilgiç'in 14 Mart tarihli haberiyle gündeme oturan yeni yabancı sayısı kuralı, tüm Türkiye'de tartışılmış, Kulüpler Birliği toplantısında yabancı sayısının azaltılmasına oy çokluğuyla karşı çıkılmıştı.

Yeni yabancı kuralı nasıl olacak? İşte son hali

Trabzonspor, Erzurumspor, Göztepe, Bursaspor, Rizespor gibi kulüpler ise sınırsız yabancı kararının gözden geçirilmesini istemişlerdi.

Yeni yabancı kuralı nasıl olacak? İşte son hali

DEĞİŞMESİN ANCAK İÇERİĞİ YENİLENSİN

14 Mart tarihli haberde federasyonun 6 sahada, 2 kulübede, 2 geniş kadroda toplam 10 yabancı (6+2+2) üzerinde çalıştığı duyurulmuştu.

Yeni yabancı kuralı nasıl olacak? İşte son hali

Bu haberin ardından kulüplerden gelen tepkiler nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu konuyu tekrar masaya yatırdı.

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