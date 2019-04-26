Yeni yabancı kuralı nasıl olacak? İşte son hali

6+2+2 yabancı kuralına kulüplerden gelen tepkiler sonrası Türkiye Futbol Federasyonu revizyona gitti. Bu çalışmalar doğrultusunda yeni bir taslak hazırlandı. Buna göre takımlar geniş kadroya 14, maç kadrosuna 12 yabancı yazabilecek. Ancak sahada en fazla 8 yabancı oynayacak. 3 Türk oyuncu 11'de olmak zorunda. İşte yabancı kuralına dair merak edilen tüm detaylar.

26.04.2019 09:34 - Son Güncelleme: 26.04.2019 09:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





