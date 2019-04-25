Galatasaray'ın yıldızı Diagne'nin eşini görenler şaşkına döndü! Sır gibi saklanıyordu ama...

Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan transfer ettiği Mbaye Diagne, sahadaki performansı kadar özel hayatıyla da gündeme geliyor. Diagne hakkında en fazla merak edilen konulardan birisi ise Diagne'nin eşi. Adeta görünmez olmayı tercih eden Diagne'nin eşini, Galatasaray'ın golcüsü Diagne ile yaptığı paylaşım ele verdi. İşte başta Mbaye Diagne olmak üzere, futbolcuların eşleri ve sevgilileri...

25.04.2019 19:47 - Son Güncelleme: 25.04.2019 20:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





