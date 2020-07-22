Yeni hocayı resmen duyurdular| 1 yıllık sözleşmeye imzasını atacak! Fenerbahçe...
Ara transfer döneminde Ersun Yanal ile yollarını ayrıan ve o gün bugündür teknik direktör düğümünü bir türlü çözemeyen Fenerbahçe, Süper Lig'in bitimine 8 hafta kala Tahir Karapınar'ı teknik sorumlu olarak takımın başına getirmişti. Fenerbahçe'de gündeme birçok isim gelse de gelecek sezon için takımın başında kimin olacağı sorusunun yanıtı henüz netlik kazanmadı. Ancak teknik direktör adayları arasında sıcak gelişmeler yaşanıyor.
22.07.2020 14:55
- Son Güncelleme: 22.07.2020 14:55
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