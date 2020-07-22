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Yeni hocayı resmen duyurdular| 1 yıllık sözleşmeye imzasını atacak! Fenerbahçe...

Ara transfer döneminde Ersun Yanal ile yollarını ayrıan ve o gün bugündür teknik direktör düğümünü bir türlü çözemeyen Fenerbahçe, Süper Lig'in bitimine 8 hafta kala Tahir Karapınar'ı teknik sorumlu olarak takımın başına getirmişti. Fenerbahçe'de gündeme birçok isim gelse de gelecek sezon için takımın başında kimin olacağı sorusunun yanıtı henüz netlik kazanmadı. Ancak teknik direktör adayları arasında sıcak gelişmeler yaşanıyor.

22.07.2020 14:55 - Son Güncelleme: 22.07.2020 14:55
Yeni hocayı resmen duyurdular| 1 yıllık sözleşmeye imzasını atacak! Fenerbahçe...

Ersun Yanal'ın gidişinden bu yana teknik direktör konusunda kimseyle el sıkışmayan Fenerbahçe yönetimi, yeni sezon öncesi hoca arayışını tüm hızıyla sürdürüyor.

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Yeni hocayı resmen duyurdular| 1 yıllık sözleşmeye imzasını atacak! Fenerbahçe...

Sarı-Lacivertliler'in Erol Bulut, Bjelica, Pellegrini, Abdullah Avcı, Rui Vitoria, Rebrov gibi birçok isim konuşulurken göreve sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirmesi şaşkınlıkla karşılanmıştı.

Yeni hocayı resmen duyurdular| 1 yıllık sözleşmeye imzasını atacak! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'de gündeme birçok isim gelse de gelecek sezon için takımın başında kimin olacağı sorusunun yanıtı henüz netlik kazanmadı.

Yeni hocayı resmen duyurdular| 1 yıllık sözleşmeye imzasını atacak! Fenerbahçe...

RUI VITORIA SÖZLEŞMESİNİ UZATTI
Listedeki isimlerden Rui Vitoria, Suudi Arabistan ekibi Al Nasr ile sözleşmesini uzatmıştı.

Yeni hocayı resmen duyurdular| 1 yıllık sözleşmeye imzasını atacak! Fenerbahçe...

PELLEGRINI, REAL BETIS'E GİTTİ
Şilili teknik direktör Manuel Pellegrini ise La Liga ekibi Real Betis'e imza atmıştı.

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