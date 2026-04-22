Dünya futbol tarihinin en iyi kalecileri açıklandı! İşte zirvedeki isim

Futbol tarihine damga vurmuş efsane kalecilerin yer aldığı en iyi 25 file bekçisi belli oldu. Dijital spor yayıncısı Givemesport kaynaklı listede sürpriz isimler de yer aldı. İşte sıralama...

25. Hugo Lloris

24. Rinat Dasayev

23. Michel Preud'homme

22. Walter Zenga

21. Peter Shilton

20. Andoni Zubizarreta

19. Ricardo Zamora

18. Dino Zoff

17. Gilmar

16. Neville Southall

15. Sepp Maier

14. David Seaman

13. Dida

12. Pat Jennings

11. Alisson Becker

10. Gordon Banks

9. Thibaut Courtois

8. Edwin van der Sar

7. Peter Schmeichel

6. Petr Cech

5. Oliver Kahn

4. Iker Casillas

3. Manuel Neuer

2. Gianluigi Buffon

1. Lev Yashin