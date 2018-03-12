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  • Volkan Şen kaçırdı! Sosyal medya yıkıldı! 1
    Volkan Şen kaçırdı! Sosyal medya yıkıldı!

    Volkan Şen 44. dakikada kaleciyle karşı karşıya kaçırdı.

    Sosyal medya yıkıldı. İşte o yorumlar...