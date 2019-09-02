Volkan Demirel futbolu bıraktı sosyal medya çıldırdı! "Falcao'yu gören Volkan Demirel futbolu bıraktı"

Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in geleceği belli oldu. Sarı-lacivertli takım tecrübeli file bekçisi ile teknik ekipte yola devam edeceğini açıkladı. Volkan Demirel'in futbolu bırakması ve Fenerbahçe teknik heyetinde yer alacağı sosyal medyayı salladı. Fenerbahçeli taraftarlar Volkan Demirel'e destek verirken rakip takım taraftarı olaya esprili bir şekilde yaklaştı. İşte Volkan Demirel'in futbolu bırakmasının ardından sosyal medyada yer alan tepkiler...