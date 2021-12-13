Galatasaray’da strateji değişti! Yönetim ikiye bölündü! Fatih Terim...

Spor Toto Süper Lig'de zirveyle olan puan farkını kapatmaya çalışan Galatasaray bir yandan da UEFA Avrupa Ligi'ndeki hedeflerine ulaşabilmek için transfer girişimlerini hızlandırdı. Sarı-kırmızılılarda kritik süreçte radikal bir karar alındı. Galatasaray'da bu değişimin Lazio maçıyla birlikte başladığı öğrenildi. İşte detaylar...