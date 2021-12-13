Galatasaray'da strateji değişti! Yönetim ikiye bölündü! Fatih Terim...
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Süper Lig'de şu ana kadar istediğini bulamayan Galatasaray'da yönetim flaş bir karar aldı. Sarı-kırmızılılar Trabzonspor'la puan farkını kapatmanın hesabını yaparken, stratejik bir değişikliğe gidildi. İşte verilen kararın detayları...
Spor Toto Süper Lig'de zirveyle olan puan farkını kapatmaya çalışan Galatasaray bir yandan da UEFA Avrupa Ligi'ndeki hedeflerine ulaşabilmek için transfer girişimlerini hızlandırdı. Sarı-kırmızılılarda kritik süreçte radikal bir karar alındı. Galatasaray'da bu değişimin Lazio maçıyla birlikte başladığı öğrenildi. İşte detaylar...
CICALDAU GERİ DÖNDÜ
Galatasaray'da bugün oynanacak Sivasspor maçı öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda Covid-19 testi negatife dönen Alexandru Cicaldau, dün takımla birlikte Sivas'a getirildi. Teknik Direktör Fatih Terim'in şans vermesi halinde Rumen on numaranın karşılaşmada forma giyebileceği öğrenildi.
MARCAO'NUN DURUMU NET DEĞİL
Sarı-kırmızılılarda Lazio maçı öncesinde sakatlık geçiren ancak zorlu mücadelede takımını yalnız bırakmamak adına risk alan Brezilyalı savunmacı Marcao da Sivas'a getirildi. Tecrübeli futbolcunun riske edilip edilmeyeceğine maç saatinde teknik heyetin karar vereceği öğrenildi.
YÜKSEK İSTİŞARE KURULU TOPLANIYOR
Galatasaray'da eski başkanlar, ikinci başkanlar ve divan başkanlarının yer aldığı Yüksek İstişare Kurulu bu hafta bir daha toplanıyor. İlki 13 Ekim'de yapılan toplantının ikincisi ise çarşamba günü divan toplantısından önce Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı'nda gerçekleşecek.
G.SARAY'DA STRATEJİ DEĞİŞİYOR
Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'da strateji değişiyor. Artık hakemler ve Türkiye Futbol Federasyonu hakkında Başkan Burak Elmas kendisi yerine daha çok ön planda Teknik Direktör Fatih Terim'in olmasını istedi.