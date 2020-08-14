Vedat Muriqi adım adım Lazio'ya doğru... İşte transferden Fenerbahçe'nin kazanacağı miktar | Transfer haberleri
Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki Kosovalı yıldızı Vedat Muriqi adım adım Lazio'ya doğru... İtalya Serie A ekiplerinden Lazio bir süre önce Vedat Muriqi'ye talip olmuştu. Fenerbahçe ve Muriqi ile yakın temasını sürdüren Lazio'ya 5 yıllık anlaşmaya vardı. Peki Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin Lazio'ya gitmesi durumunda ne kadar kazanacak? İşte Fenerbahçe'deki son dakika transfer gelişmesinin detayları.
14.08.2020 14:02
- Son Güncelleme: 14.08.2020 14:02
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