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Vedat Muriqi adım adım Lazio'ya doğru... İşte transferden Fenerbahçe'nin kazanacağı miktar | Transfer haberleri

Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki Kosovalı yıldızı Vedat Muriqi adım adım Lazio'ya doğru... İtalya Serie A ekiplerinden Lazio bir süre önce Vedat Muriqi'ye talip olmuştu. Fenerbahçe ve Muriqi ile yakın temasını sürdüren Lazio'ya 5 yıllık anlaşmaya vardı. Peki Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin Lazio'ya gitmesi durumunda ne kadar kazanacak? İşte Fenerbahçe'deki son dakika transfer gelişmesinin detayları.

14.08.2020 14:02 - Son Güncelleme: 14.08.2020 14:02
Vedat Muriqi adım adım Lazio'ya doğru... İşte transferden Fenerbahçe'nin kazanacağı miktar | Transfer haberleri

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de golcü oyuncu Vedat Muriqi ile yollar ayrılıyor.

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Vedat Muriqi adım adım Lazio'ya doğru... İşte transferden Fenerbahçe'nin kazanacağı miktar | Transfer haberleri

Fotomaç'ın haberine göre; İtalyan basını, Kosovalı yıldızla ilgili son gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar...

Vedat Muriqi adım adım Lazio'ya doğru... İşte transferden Fenerbahçe'nin kazanacağı miktar | Transfer haberleri

Laziosiamonoi adlı internet sitesinde yer alan habere göre Lazio, Fenerbahçe ile 18 milyon Euro üzerinden anlaşmaya vardı. Bu transfere ek 2 milyon Euro da bonus maddesi olacak.

Vedat Muriqi adım adım Lazio'ya doğru... İşte transferden Fenerbahçe'nin kazanacağı miktar | Transfer haberleri

Muriqi'nin, İtalyan ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzalayacağı bilgisi de paylaşıldı. Bu arada oyuncunun 2 milyon Euro artı bonuslar kazanacağı ifade edildi.

Vedat Muriqi adım adım Lazio'ya doğru... İşte transferden Fenerbahçe'nin kazanacağı miktar | Transfer haberleri

Golcü futbolcu haftaya Lazio için sağlık kontrolünden geçecek.

Vedat Muriqi adım adım Lazio'ya doğru... İşte transferden Fenerbahçe'nin kazanacağı miktar | Transfer haberleri
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