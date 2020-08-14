Haberler Galeri Spor Cristiano Ronaldo'ya hayatının şoku! Aradı ve söyledi: Seni istemiyorum! Juventus forması giyen Ronaldo...

Cristiano Ronaldo'ya hayatının şoku! Aradı ve söyledi: Seni istemiyorum! Juventus forması giyen Ronaldo...

O dünya futbolunun en iyi futbolcularından biri, Cristiano Ronaldo. Futbol tarihine geçen Cristiano Ronaldo aynı zamanda büyük bir magazin figürü. Serveti ve Juventus'tan aldığı ücretle dudak uçuklatan, sevgilisi Georgina Rodriguez ile her adımları merak edilen, hayatı tam bir başarı hikayesi olan Cristiano Ronaldo son olarak takımı Juventus ile büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Olympique Lyonnais, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Juventus'u eledi. Bunun ardından Juventus'ta teknik direktör Maurizio Sarri'nin görevine son verilip yerine Andrea Pirlo getirilmişti. Pirlo'nun takıma getirilmesiyle şaşırtan gelişmeler yaşanıyor.

14.08.2020 09:29 - Son Güncelleme: 14.08.2020 09:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





