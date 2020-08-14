Haberler Galeri Spor Cristiano Ronaldo'ya hayatının şoku! Aradı ve söyledi: Seni istemiyorum! Juventus forması giyen Ronaldo...

Cristiano Ronaldo'ya hayatının şoku! Aradı ve söyledi: Seni istemiyorum! Juventus forması giyen Ronaldo...

O dünya futbolunun en iyi futbolcularından biri, Cristiano Ronaldo. Futbol tarihine geçen Cristiano Ronaldo aynı zamanda büyük bir magazin figürü. Serveti ve Juventus'tan aldığı ücretle dudak uçuklatan, sevgilisi Georgina Rodriguez ile her adımları merak edilen, hayatı tam bir başarı hikayesi olan Cristiano Ronaldo son olarak takımı Juventus ile büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Olympique Lyonnais, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Juventus'u eledi. Bunun ardından Juventus'ta teknik direktör Maurizio Sarri'nin görevine son verilip yerine Andrea Pirlo getirilmişti. Pirlo'nun takıma getirilmesiyle şaşırtan gelişmeler yaşanıyor.

14.08.2020 09:29 - Son Güncelleme: 14.08.2020 09:29
Cristiano Ronaldo'ya hayatının şoku! Aradı ve söyledi: Seni istemiyorum! Juventus forması giyen Ronaldo...

Juventus geçirdiği iki sezonda 89 maça çıkıp 65 gol atan Cristiano Ronaldo için siyah beyazlı kulüpte yolun sonu yavaş yavaş görünüyor.

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Cristiano Ronaldo'ya hayatının şoku! Aradı ve söyledi: Seni istemiyorum! Juventus forması giyen Ronaldo...

35 yaşındaki Portekizli yıldızın yıllık 31 milyon Euro'luk maaşından kurtulmak isteyen Torino kulübünün, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan süperstarı elden çıkarmak için çalışmalara başladığı iddia edildi. İspanyol gazeteci Guillem Balague, Juve'nin 'CR7'yi teklif ettiği takımlar arasında Barcelona'nın da bulunduğunu duyurdu.

Cristiano Ronaldo'ya hayatının şoku! Aradı ve söyledi: Seni istemiyorum! Juventus forması giyen Ronaldo...

Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan erken veda sonrasında teknik direktörlüğe getirilen Andrea Pirlo, takımı yeniden inşa etmek istiyor. Genç teknik adamın, Ronaldo'yu telefonla arayarak, kadroda kendisini düşünmediğini bildirdiği ifade ediliyor.

Cristiano Ronaldo'ya hayatının şoku! Aradı ve söyledi: Seni istemiyorum! Juventus forması giyen Ronaldo...

Eski takımı Real Madrid'e dönme fikrine sıcak bakmayan Ronaldo'nun Barcelona'nın teklifini kabul edip Messi ile takım arkadaşı olabileceği belirtiliyor.

Cristiano Ronaldo'ya hayatının şoku! Aradı ve söyledi: Seni istemiyorum! Juventus forması giyen Ronaldo...

Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo, Şampiynolar Ligi son 16 turunda Lyon'a elenerek büyük bir şok yaşamıştı. Ronaldo, 10 sene sonra Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finali göremezken büyük bir üzüntü yaşadığını paylaşmıştı.

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