VAR olmasa Süper Lig'de puan durumu nasıl olurdu?
Spor Toto Süper Lig'e verilen ara 5 Nisan oynanacak maçlarla nihayet son bulacak. Başakşehir zirvedeki yerini korumaya, Galatasaray zirve takibini sürdürmeye devam ediyor. Süper Lig'e bu yıl Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) damga vurdu. Alınan kararlar çok tartışıldı, bazı takımların kaderi değişti. Peki VAR olmasaydı şuan Süper Lig ne durumda olurdu? İşte VAR kararlarının etkili olmadığı puan durumu.
03.04.2019 11:59
- Son Güncelleme: 03.04.2019 12:02
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