VAR olmasa Süper Lig'de puan durumu nasıl olurdu?

Spor Toto Süper Lig'de milli aranın ardından 27. hafta maçları, cuma günü oynanacak maçlar ile başlıyor. Geride kalan 26 haftaya, Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) damga vururken, bu süreçte VAR kararlarının etkili olmadığı puan durumu da ortaya çıktı.