GaleriSpor

VAR olmasa Süper Lig'de puan durumu nasıl olurdu?

Spor Toto Süper Lig'e verilen ara 5 Nisan oynanacak maçlarla nihayet son bulacak. Başakşehir zirvedeki yerini korumaya, Galatasaray zirve takibini sürdürmeye devam ediyor. Süper Lig'e bu yıl Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) damga vurdu. Alınan kararlar çok tartışıldı, bazı takımların kaderi değişti. Peki VAR olmasaydı şuan Süper Lig ne durumda olurdu? İşte VAR kararlarının etkili olmadığı puan durumu.

03.04.2019 11:59 - Son Güncelleme: 03.04.2019 12:02
VAR olmasa Süper Lig'de puan durumu nasıl olurdu?

Spor Toto Süper Lig'de milli aranın ardından 27. hafta maçları, cuma günü oynanacak maçlar ile başlıyor. Geride kalan 26 haftaya, Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) damga vururken, bu süreçte VAR kararlarının etkili olmadığı puan durumu da ortaya çıktı.

VAR olmasa Süper Lig'de puan durumu nasıl olurdu?

İşte Süper Lig'de VAR'sız puan durumu...

VAR olmasa Süper Lig'de puan durumu nasıl olurdu?

Spor Toto Süper Lig'de VAR'sız puan durumu (26. hafta itibari ile)

18) AKHİSARSPOR - 19 PUAN

VAR olmasa Süper Lig'de puan durumu nasıl olurdu?

17) ERZURUMSPOR - 24 PUAN

VAR olmasa Süper Lig'de puan durumu nasıl olurdu?

14) GÖZTEPE - 29 PUAN

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Fenerbahçe'de Ersun Yanal kararını verdi! Tam 9 isim...
Fenerbahçe'de Ersun Yanal kararını verdi! Tam 9 isim...