Futbolu bırakan yıldızların ilginç meslekleri
Kariyerini noktalayan dünyaca ünlü futbolcular, yeşil sahalara veda etmelerinin ardından çok ilginç meslekler seçebiliyor. İşte yeşil sahalara veda eden futbolcuların en sıra dışı kariyer değişimleri...
03.04.2019 12:38
- Son Güncelleme: 03.04.2019 12:38
FABIEN BARTHEZ: MOTOR SPORLARI
Futbola 2006'da veda eden Barthez, 2007'de motosporlarına gönül verdi. 2008'de Porsche Matmut Carrera Kupası ile motor sporları kariyerinin ilk adımlarını attı ve 2009'da gösterdiği performansla Fransa'nın en önemli motor sporları organizasyonlarından olan Fransa GT Şampiyonası'na adını yazdırdı.
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