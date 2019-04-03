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Futbolu bırakan yıldızların ilginç meslekleri

Kariyerini noktalayan dünyaca ünlü futbolcular, yeşil sahalara veda etmelerinin ardından çok ilginç meslekler seçebiliyor. İşte yeşil sahalara veda eden futbolcuların en sıra dışı kariyer değişimleri...

03.04.2019 12:38 - Son Güncelleme: 03.04.2019 12:38
Futbolu bırakan yıldızların ilginç meslekleri

ESKİ GALATASARAYLI GOL KRALI TARIK HODZIC: KÖFTECİ

Futbolu bırakan yıldızların ilginç meslekleri

FABIEN BARTHEZ: MOTOR SPORLARI
Futbola 2006'da veda eden Barthez, 2007'de motosporlarına gönül verdi. 2008'de Porsche Matmut Carrera Kupası ile motor sporları kariyerinin ilk adımlarını attı ve 2009'da gösterdiği performansla Fransa'nın en önemli motor sporları organizasyonlarından olan Fransa GT Şampiyonası'na adını yazdırdı.

Futbolu bırakan yıldızların ilginç meslekleri

BIXENTE LIZARAZU: JIU JITSU USTASI
Dünya Kupası sahibi Bixente Lizarazu, futboldaki atletizmini saha dışına taşıdı. Fransız eski futbolcu Brezilya menşeili Jiu Jitsu dövüş sporunun ustası oldu. Lizarazu 2009 yılında Avrupa şampiyonu oldu.

Futbolu bırakan yıldızların ilginç meslekleri

THOMAS GRAVESEN: POKER OYUNCUSU
Real Madrid, Everton ve Celtic gibi takımlarda forma giyen Thomas Gravesen, 32 yaşında futbolu bıraktı ve poker oyuncusu oldu. Las Vegas'a taşınan Gravesen şu anda profesyonel bir poker oyuncusu.

Futbolu bırakan yıldızların ilginç meslekleri

BARRY HORNE - ÖĞRETMEN
Liverpool Üniversitesi kimya mezunu olan eski Gallerli milli futbolcu Barry Horne, futbol yaşamını noktalamasının ardından Chester'da kimya öğretmeni oldu.

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