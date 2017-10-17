Usta kalemler F.Bahçe maçını yazdı...

Rıdvan Dilmen: Kanarya 30'da işi bitirdi

Yıllardır Anadolu takımları İstanbul'a geldiğinde hoca ve oyuncular "İlk 15 dakikaya dikkat" derdi. Dün gece 15 dakikada 2-0 oldu skor ve 30'da maç bitti.

Fenerbahçe çok da iyi oynadı ama ilk 45 dakikada iki pozisyon da verdi.

İkinci yarı tam iyi oynarken golü yiyince de sonuca endeksli bir oyunla derbiyi yaşamaya başladılar. Herkesin beklentisi bu maçta 4-2- 3-1 gözüküyordu ama '4-3-3 oynayacağım' dedi Kocaman. Dirar sağ bek geldi, sağ açık oldu ve dün de orta sahaya döndü.

Fenerbahçe ikinci yarı kötü oynamıyordu ama Yeni Malatyaspor golünden sonra skoru korumak için oynadı. Zaten 3-0'a güvenip de Fernandao'yu oyuna soktu Aykut Kocaman.