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    Futboluyla değil lüks yaşantısıyla gündem oldu

    ARDA TURAN'IN EVİ

    Arda Turan, 15 milyon euro değer biçilen bu ev için ayda 21 bin euro kira ödüyor.