Usta isimlerden A Milli Takım yorumu! 3 kriz var! Montella sorunları nasıl çözecek? O oyuncu yerden yere vuruldu: Maçı hediye etti

İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella'nın çalıştırdığı A Milli Takım, EURO 2024'teki ilk maçına 18 Haziran'da Gürcistan karşısında çıkacak. Ancak Türkiye'nin hazırlık maçlarına bakıldığında 3 önemli sorun öne çıkıyor. Spor yazarları Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç, İskender Günen, İlker Yağcıoğlu, Ulaş Özdemir, Evren Turhan, Ali Gültiken ve Oktay Derelioğlu A Milli Takım'ın performansını değerlendirdi. İşte detaylar...
İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella'nın çalıştırdığı A Milli Takım, EURO 2024'teki ilk maçına 18 Haziran'da Gürcistan karşısında çıkacak. Türkiye'nin hazırlık maçlarına bakıldığında ise 3 önemli sorun öne çıkıyor.
İDEAL İLK 11'İ BULAMADI
Montella'nın turnuvanın başlamasına kısa bir süre kalmasına rağmen hala ideal 11'in, bulamamış olması dikkat çekiyor. Sürekli değişen kadroda oyuncular birbirleriyle de uyum yakalayamadı.
İkinci sorun ise savunmada Çağlar ve Ozan Kabak'ın sakatlanıp aday kadrodan çıkarılmasının ardından Abdülkerim Bardakcı'nın yanında oynayan Samet Akaydın yaptığı hatalar, Merih Demiral da formsuzluğuyla dikkat çekti. Ay-yıldızlılar hücumda da skor üretmekte zorluk çekiyor. İtalya ve Polonya maçlarında 1 gol atabilen Millilerin performansını usta yazarlar değerlendirdi.