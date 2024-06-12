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Usta isimlerden A Milli Takım yorumu! 3 kriz var! Montella sorunları nasıl çözecek? O oyuncu yerden yere vuruldu: Maçı hediye etti

İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella'nın çalıştırdığı A Milli Takım, EURO 2024'teki ilk maçına 18 Haziran'da Gürcistan karşısında çıkacak. Ancak Türkiye'nin hazırlık maçlarına bakıldığında 3 önemli sorun öne çıkıyor. Spor yazarları Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç, İskender Günen, İlker Yağcıoğlu, Ulaş Özdemir, Evren Turhan, Ali Gültiken ve Oktay Derelioğlu A Milli Takım'ın performansını değerlendirdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 11:05 Güncelleme 12 Haziran 2024, 11:05
Usta isimlerden A Milli Takım yorumu! 3 kriz var! Montella sorunları nasıl çözecek? O oyuncu yerden yere vuruldu: Maçı hediye etti 1

İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella'nın çalıştırdığı A Milli Takım, EURO 2024'teki ilk maçına 18 Haziran'da Gürcistan karşısında çıkacak. Türkiye'nin hazırlık maçlarına bakıldığında ise 3 önemli sorun öne çıkıyor.

Usta isimlerden A Milli Takım yorumu! 3 kriz var! Montella sorunları nasıl çözecek? O oyuncu yerden yere vuruldu: Maçı hediye etti 2

İDEAL İLK 11'İ BULAMADI

Montella'nın turnuvanın başlamasına kısa bir süre kalmasına rağmen hala ideal 11'in, bulamamış olması dikkat çekiyor. Sürekli değişen kadroda oyuncular birbirleriyle de uyum yakalayamadı.

Usta isimlerden A Milli Takım yorumu! 3 kriz var! Montella sorunları nasıl çözecek? O oyuncu yerden yere vuruldu: Maçı hediye etti 3

İkinci sorun ise savunmada Çağlar ve Ozan Kabak'ın sakatlanıp aday kadrodan çıkarılmasının ardından Abdülkerim Bardakcı'nın yanında oynayan Samet Akaydın yaptığı hatalar, Merih Demiral da formsuzluğuyla dikkat çekti. Ay-yıldızlılar hücumda da skor üretmekte zorluk çekiyor. İtalya ve Polonya maçlarında 1 gol atabilen Millilerin performansını usta yazarlar değerlendirdi.

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