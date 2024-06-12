Usta isimlerden A Milli Takım yorumu! 3 kriz var! Montella sorunları nasıl çözecek? O oyuncu yerden yere vuruldu: Maçı hediye etti

Montella'nın turnuvanın başlamasına kısa bir süre kalmasına rağmen hala ideal 11'in, bulamamış olması dikkat çekiyor. Sürekli değişen kadroda oyuncular birbirleriyle de uyum yakalayamadı.

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İkinci sorun ise savunmada Çağlar ve Ozan Kabak'ın sakatlanıp aday kadrodan çıkarılmasının ardından Abdülkerim Bardakcı'nın yanında oynayan Samet Akaydın yaptığı hatalar, Merih Demiral da formsuzluğuyla dikkat çekti. Ay-yıldızlılar hücumda da skor üretmekte zorluk çekiyor. İtalya ve Polonya maçlarında 1 gol atabilen Millilerin performansını usta yazarlar değerlendirdi.