A Milli Takım'ın 7 numarası Kerem Aktürkoğlu aslen nereli? Galatasaray'ın yıldızını herkes Karadenizli sanıyordu...

A Milli Takım'ın 7 numaralı yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun memleketi ortaya çıktı! Herkes onu Karadenizli sanıyordu, ancak gerçekte durum çok farklı. Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük emeği olan ve adından sıkça söz ettiren Kerem Aktürkoğlu'nun aslen nereli olduğu büyük merak konusuydu. İşte Kerem Aktürkoğlu'nun memleketi...