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A Milli Takım'ın 7 numarası Kerem Aktürkoğlu aslen nereli? Galatasaray'ın yıldızını herkes Karadenizli sanıyordu...

A Milli Takım'ın 7 numaralı yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun memleketi ortaya çıktı! Herkes onu Karadenizli sanıyordu, ancak gerçekte durum çok farklı. Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük emeği olan ve adından sıkça söz ettiren Kerem Aktürkoğlu'nun aslen nereli olduğu büyük merak konusuydu. İşte Kerem Aktürkoğlu'nun memleketi...

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Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 00:34 Güncelleme 11 Haziran 2024, 00:42
A Milli Takım’ın 7 numarası Kerem Aktürkoğlu aslen nereli? Galatasaray’ın yıldızını herkes Karadenizli sanıyordu... 1

EURO 2024'e sayılı günler kala son hazırlık maçında Polonya ile karşılaşan Bizim Çocuklar Varşova'da oynanan mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı. Maçta 7 numaralı formayı terleten Kerem Aktürkoğlu da milyonlar tarafından araştırılmaya başlandı.

A Milli Takım’ın 7 numarası Kerem Aktürkoğlu aslen nereli? Galatasaray’ın yıldızını herkes Karadenizli sanıyordu... 2

1 Ekim 1998 tarihinde dünyaya gelen Kerem Aktürkoğlu, hakkında en çok 'Kerem Aktürkoğlu aslen nereli' sorusu araştırılmaya başlandı.

A Milli Takım’ın 7 numarası Kerem Aktürkoğlu aslen nereli? Galatasaray’ın yıldızını herkes Karadenizli sanıyordu... 3

Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük emeği olan Kerem Aktürkoğlu'nu herkes Karadenizli sanıyordu!

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