Üst üste hatalar yapıp taraftarı kızdıran Muslera psikolojik destek alacak
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi, Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven ile oynanan maçta yaptığı hata ile gündeme gelmişti. Sonrasında ise UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan St.Johnstone maçında büyük bir hata yaptı. Galatasaray taraftarı üst üste yapılan hatalar sonrasında adeta çileden çıktı. Fernando Muslera'nın üst üste yaşadığı yıkımlar sonrasında psikolojik destek aldığı öğrenildi.
07.08.2021 15:36
- Son Güncelleme: 07.08.2021 15:48