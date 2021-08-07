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Üst üste hatalar yapıp taraftarı kızdıran Muslera psikolojik destek alacak

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi, Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven ile oynanan maçta yaptığı hata ile gündeme gelmişti. Sonrasında ise UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan St.Johnstone maçında büyük bir hata yaptı. Galatasaray taraftarı üst üste yapılan hatalar sonrasında adeta çileden çıktı. Fernando Muslera'nın üst üste yaşadığı yıkımlar sonrasında psikolojik destek aldığı öğrenildi.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
07.08.2021 15:36 - Son Güncelleme: 07.08.2021 15:48
Üst üste hatalar yapıp taraftarı kızdıran Muslera psikolojik destek alacak

Mental açıdan büyük bir yıkıntı yaşayan tecrübeli kalecinin bir süre psikolog yardımı alacağı belirtildi…

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Üst üste hatalar yapıp taraftarı kızdıran Muslera psikolojik destek alacak

35 yaşındaki tecrübeli eldiven Galatasaray ile 17 Mart 2021 tarihinde sözleşme uzatmıştı.

Üst üste hatalar yapıp taraftarı kızdıran Muslera psikolojik destek alacak

O tarihten bu yana üst üste yapılan hatalar dikkat çekiciydi. Geçen sezon Çaykur Rizespor maçından önce yeni sözleşmesine imza atan Muslera, bu maçta 4 gol yedi.

Üst üste hatalar yapıp taraftarı kızdıran Muslera psikolojik destek alacak

Hatayspor'dan da 3 gol yiyen Uruguaylı file bekçisi, yeni sözleşmeyi imzaladıktan sonra çıktığı 11 lig maçında 13 gole engel olamazken, sadece 3 kez kalesini gole kapatabildi…

Üst üste hatalar yapıp taraftarı kızdıran Muslera psikolojik destek alacak

Bir başka iddia ise Muslera'nın Copa America'dan yorgun döndüğü ve yeteri kadar tatil yapamadığı için fiziksel anlamda sıkıntı çektiği…

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