UEFA'da Türkiye'yi bekleyen tehlike! UEFA ülke sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ndeki mücadelenin başlamasıyla birlikte UEFA kulüpler ve ülkeler sıralaması da değişti. Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılıma etki eden sıralamada takımlarımızın bu hafta aldığı sonuçlar olumsuz etki yaparken, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkımız da riske girdi. İşte 20 Eylül 2019 itibariyle UEFA ülkeler sıralaması güncel liste...

20.09.2019 09:06 - Son Güncelleme: 20.09.2019 09:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





