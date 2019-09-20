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UEFA'da Türkiye'yi bekleyen tehlike! UEFA ülke sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ndeki mücadelenin başlamasıyla birlikte UEFA kulüpler ve ülkeler sıralaması da değişti. Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılıma etki eden sıralamada takımlarımızın bu hafta aldığı sonuçlar olumsuz etki yaparken, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkımız da riske girdi. İşte 20 Eylül 2019 itibariyle UEFA ülkeler sıralaması güncel liste...

20.09.2019 09:06 - Son Güncelleme: 20.09.2019 09:06
UEFA ülke sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? İşte en güncel tablo
2019-2020 sezonunda Avrupa kupaları heyecanı yaşanıyor. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray; Avrupa Ligi'nde ise Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir temsil ediyor. Yeni Malatya ise ön eleme turunda Avrupa Ligi'ne veda etti.
UEFA ülke sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? İşte en güncel tablo
Türkiye'nin, UEFA ülke sıralamasında 30.699 puanı bulunuyor.
UEFA ülke sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? İşte en güncel tablo
Geçtiğimiz günlerde oynanan maçlarda Ajax, sahasında Lille'i 3-0 mağlup etti.
UEFA ülke sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? İşte en güncel tablo
Alınan galibiyet sonrasında Hollanda ülke puanını 30.750'ye çıkarmış ve 11'inci sıradan 9'unculuğa yükselmişti.
UEFA ülke sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? İşte en güncel tablo
Türkiye ise 10'uncu sıradan 11'inci basamağa gerilemişti.
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