Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nu güldüren sözler: Baban Galatasaraylı...
Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Hollanda'da yayınlanan Bij Andy in de auto (Andy arabadayken) adlı programa konuk oldu. Özel hayatı hakkında açıklamalarda bulunan Ferdi Kadıoğlu, sunucu Andy van der Meijde'nin Galatasaray sözleri sonrası kahkahalarını tutamadı.
20.09.2019 10:38
- Son Güncelleme: 20.09.2019 10:54
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, doğup büyüdüğü ülke olan Hollanda'da bir televizyon kanalında yayınlanan Bij Andy in de auto (Andy arabadayken) adlı programa katıldı.
Program formatı gereği sunucunun aracıyla yaptığı gezintiye eşlik eden genç yıldız, bu sırada kendisine sorulan sorulara yanıt verdi.
Fotomaç'ın derlemesine göre; sunucunun, "Bir baba olarak gurur duyuyorsun, benim oğlum Fenerbahçe'de oynuyor diye. Halbuki baban Galatasaraylı" sözleri üzerine kahkahalara boğulan Ferdi Kadıoğlu sözlerine şöyle devam etti:
Türkiye'de futbolu yaşıyorlar, sinirleniyorlar. Anormal bir şey. Birbirleriyle iş yerlerinde alay ediyorlar takımları yenilirse. Sonra 1 hafta hasta kalıyorlar.
Fenerbahçe'den sonra hedefinin bir gün İspanya'da oynamak olduğunu söyleyen Ferdi, "Bir gün İspanya'da oynamak isterim. Bana göre en bana yakışan lig orası. Teknik vs. açıdan ama en önemlisi süre almam" dedi.