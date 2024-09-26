Türkiye'nin güncel ülke puanı! UEFA sıralamasında kaçıncıyız?
Ülkemizi UEFA organizasyonlarında temsil eden takımlarımız, yeni formatıyla uygulanmaya başlayan lig usulünde başarılı olabilmek için mücadele veriyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde yer alıyor. Başakşehir ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bulunuyor. Cimbom ilk maçında PAOK'u 3-1 yenerek sezona galibiyetle başladı. Mücadelenin ardından güncel ülke puanı ve sıralama da merak konusu. İşte Türkiye'nin UEFA'daki yeri...