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UEFA Süper Kupa finali nedeniyle İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatılacak

UEFA Süper Kupa finalinde iki İngiliz ekibi Liverpool ve Chelsea karşı karşıya gelecek. Süper Kupa finali için İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

13.08.2019 17:43 - Son Güncelleme: 13.08.2019 18:21
UEFA Süper Kupa finali nedeniyle İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatılacak

UEFA Süper Kupa finali kapsamında iki İngiliz temsilcisi Liverpool ve Chelsea takımları karşı karşıya gelecek.

UEFA Süper Kupa finali nedeniyle İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatılacak

Vodafone Park'ta oynanacak maç saat 22.00'de başlayacak

UEFA Süper Kupa finali nedeniyle İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatılacak

İSTANBUL TRAFİĞİNE SÜPER KUPA AYARI

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 22.00'de Vodafone Park Stadyumu'nda Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yollar ulaşıma kapalı olacak.

UEFA Süper Kupa finali nedeniyle İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatılacak

Bu kapsamda yarın saat 10.00'dan 15 Ağustos 04.00'e kadar Bomonti-Dolmabahçe tüneli çift taraflı, Dolmabahçe Caddesi Akaretler kavşağından, stadyuma kadar çift taraflı, Gümüşsuyu bölgesinden, İnönü Caddesine Selime Hatun sokağı ile kesiştiği nokta her iki yönlü, Mete Caddesi ve devamında Taşkışla Caddesi ile kesişen Gazhane Bostan Sokak ve devamında Prof. Bedri Karafakioğlu Caddesi ile Asker Ocağı Caddesi, Taksim Bölgesinden Geliş Güzergahı, Taşkışla Caddesi ile kesişen Kadırgalar Caddesi, Nişantaşı-Maçka bölgesinden geliş gidiş güzergahı, Meclisi Mebussan Caddesi her iki yönlü, Mebusan Yokuşu'nun kesiştiği noktadan Mimar Sinan Üniversitesinin olduğu yer(Fındıklı Kavşağı) itibaren olmak üzere, Karaköy istikametinden geliş gidiş güzergahı, Süleyman Seba Caddesi ile Şair Nedim Caddesinin kesiştiği kavşaktan itibaren sadece Maçka istikametine akım verilecektir.

UEFA Süper Kupa finali nedeniyle İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatılacak

Maçka Caddesinden Beşiktaş istikametine akım verilmeyecek, ara sokaklardan çıkan akım da Maçka istikametine yönlendirilecek.

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