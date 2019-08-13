Galatasaray'da Joao Mario sürprizi | Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

Fernando'nun eksikliğini gidermek için transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Inter'de forma giyen Portekizli orta saha için nabız yoklayan sarı-kırmızılı ekip, Joao Mario'yu kiralamak için İtalyan takımıyla temasa geçti.

13.08.2019 14:20 - Son Güncelleme: 13.08.2019 14:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





