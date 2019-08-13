GaleriSpor

Galatasaray'da Joao Mario sürprizi | Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

Fernando'nun eksikliğini gidermek için transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Inter'de forma giyen Portekizli orta saha için nabız yoklayan sarı-kırmızılı ekip, Joao Mario'yu kiralamak için İtalyan takımıyla temasa geçti.

13.08.2019 14:20 - Son Güncelleme: 13.08.2019 14:20
Galatasaray'da Joao Mario sürprizi | Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

Galatasaray'ın Inter'de forma giyen milli futbolcu Joao Mario'yu kiralık olarak transfer etmek için görüşme halinde olduğu iddia edildi.

Galatasaray'da Joao Mario sürprizi | Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

İtalyan basınında yer alan habere göre sarı-kırmızılılar Inter'de gözden çıkarılan Portekizli milli futbolcuyu geçici olarak kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.

Galatasaray'da Joao Mario sürprizi | Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

Valencia ile oynana hazırlık maçında oynatılmayan Mario'nun Inter'in gelecek sezonu planlarında yer almadığı belirtiliyor.

Galatasaray'da Joao Mario sürprizi | Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

26 yaşındaki futbolcu ile Monaco, Bayer Leverkusen ve Leipzig gibi kulüplerin ilgilendiği belirtiliyor.

Galatasaray'da Joao Mario sürprizi | Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

2016'da Sporting Lizbon'dan 40 milyon Euro bonservis ödenerek alınan Portekizli yıldızın Transfermarkt değeri 18 milyon Euro.

Galatasaray'da Joao Mario sürprizi | Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'den flaş Diagne kararı!
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'den flaş Diagne kararı!