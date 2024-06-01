UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde en büyük belli oluyor: Real Madrid mi Borussia Dortmund mu? | Peki 1955'ten bugüne kadar hangi takımlar kupayı kazandı?

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund ile Real Madrid bu akşam saat 22.00'de İngiltere'nin Wembley Stadyumu'nda karşılaşacak.
İLK KEZ TÜRK MİLLİ OYUNCUNUN ELLERİNDE KALKACAK
Real Madrid ile Borussia Dortmund arasındaki karşılaşmanın kazananı hangi takım olursa olsun, ilk kez Türkiye A Milli Takım formasını giyen bir oyuncu Şampiyonlar Ligi kupasını kazanma başarısı göstermiş olacak. Kupa Real Madrid'den Arda Güler ya da Borussia Dortmund'dan Salih Özcan'ın ellerinde olacak.
MADRİD ZİRVEDE
Real'in başındaki Carlo Ancelotti, kariyerindeki 5. Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmanın hayalini kuruyor. Los Galacticos, 18 kez Kupa 1'de final oynadı ve 14 ile bu kupayı en çok müzesine götüren kulüp konumunda yer alıyor.