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UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde en büyük belli oluyor: Real Madrid mi Borussia Dortmund mu? | Peki 1955'ten bugüne kadar hangi takımlar kupayı kazandı?

UEFA Şampiyonlar Ligi'inde final heyecanı için geri sayım başladı. Dünyanın en büyüğünün belli olacağı finalde Real Madrid ve Borussia Dortmund kozlarını paylaşacak. Peki 1955'te başlayan ve günümüze kadar uzanan serüvende Şampiyonlar Ligi kupasını hangi takımlar kazanadı. İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Haziran 2024, 20:25 Güncelleme 01 Haziran 2024, 20:25
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde en büyük belli oluyor: Real Madrid mi Borussia Dortmund mu? | Peki 1955’ten bugüne kadar hangi takımlar kupayı kazandı? 1

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund ile Real Madrid bu akşam saat 22.00'de İngiltere'nin Wembley Stadyumu'nda karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde en büyük belli oluyor: Real Madrid mi Borussia Dortmund mu? | Peki 1955’ten bugüne kadar hangi takımlar kupayı kazandı? 2

İLK KEZ TÜRK MİLLİ OYUNCUNUN ELLERİNDE KALKACAK

Real Madrid ile Borussia Dortmund arasındaki karşılaşmanın kazananı hangi takım olursa olsun, ilk kez Türkiye A Milli Takım formasını giyen bir oyuncu Şampiyonlar Ligi kupasını kazanma başarısı göstermiş olacak. Kupa Real Madrid'den Arda Güler ya da Borussia Dortmund'dan Salih Özcan'ın ellerinde olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde en büyük belli oluyor: Real Madrid mi Borussia Dortmund mu? | Peki 1955’ten bugüne kadar hangi takımlar kupayı kazandı? 3

MADRİD ZİRVEDE

Real'in başındaki Carlo Ancelotti, kariyerindeki 5. Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmanın hayalini kuruyor. Los Galacticos, 18 kez Kupa 1'de final oynadı ve 14 ile bu kupayı en çok müzesine götüren kulüp konumunda yer alıyor.

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