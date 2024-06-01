UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde en büyük belli oluyor: Real Madrid mi Borussia Dortmund mu? | Peki 1955'ten bugüne kadar hangi takımlar kupayı kazandı?

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İLK KEZ TÜRK MİLLİ OYUNCUNUN ELLERİNDE KALKACAK



Real Madrid ile Borussia Dortmund arasındaki karşılaşmanın kazananı hangi takım olursa olsun, ilk kez Türkiye A Milli Takım formasını giyen bir oyuncu Şampiyonlar Ligi kupasını kazanma başarısı göstermiş olacak. Kupa Real Madrid'den Arda Güler ya da Borussia Dortmund'dan Salih Özcan'ın ellerinde olacak.