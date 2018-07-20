Üç büyüklerde kombine satış rakamlarında son durum ne?

Fenerbahçe taraftarları geçmiş yıllarda olduğu gibi sansasyonel transfer yapılmamış olmasına rağmen takımlarına olağanüstü bir destek veriyor. Süper Lig kulüplerinin 2018-19 sezonu için satışa çıkardığı kombine kartlarda bugüne dek en yüksek satış rakamına ulaşan takım Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertli dün sabah itibariyle 35 bin 199 adet kombine satarken, elde edilen gelir 86 milyon 155 bin TL'ye ulaştı.