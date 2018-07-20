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Üç büyüklerde kombine satış rakamlarında son durum ne?

Yeni sezon öncesi Süper Lig'de kombine satış rakamları açıklandı! Peki hangi takım ne kadar kombine sattı? Fenerbahçe ne kadar kombine sattı? Galatasaray ne kadar kombine sattı? Beşiktaş ne kadar kombine sattı? Trabzonspor ne kadar kombine sattı?

19 Temmuz 2018 Perşembe, 10:25:22
Üç büyüklerde kombine satış rakamlarında son durum ne?
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Üç büyüklerde kombine satış rakamlarında son durum ne?

Fenerbahçe taraftarları geçmiş yıllarda olduğu gibi sansasyonel transfer yapılmamış olmasına rağmen takımlarına olağanüstü bir destek veriyor. Süper Lig kulüplerinin 2018-19 sezonu için satışa çıkardığı kombine kartlarda bugüne dek en yüksek satış rakamına ulaşan takım Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertli dün sabah itibariyle 35 bin 199 adet kombine satarken, elde edilen gelir 86 milyon 155 bin TL'ye ulaştı.

Üç büyüklerde kombine satış rakamlarında son durum ne?
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Üç büyüklerde kombine satış rakamlarında son durum ne?

ÇAYKUR Rizespor

Satış rakamı: 192

Gelir: 44 bin 211 TL

Üç büyüklerde kombine satış rakamlarında son durum ne?
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Üç büyüklerde kombine satış rakamlarında son durum ne?

Sivasspor

Satış Rakamı: 285

Gelir: 49 bin 799 TL


Üç büyüklerde kombine satış rakamlarında son durum ne?
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Üç büyüklerde kombine satış rakamlarında son durum ne?

Kayserispor

Satış rakamı: 285

Gelir: 61 bin 734 TL

Üç büyüklerde kombine satış rakamlarında son durum ne?
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Üç büyüklerde kombine satış rakamlarında son durum ne?

Antalyaspor

Satış rakamı: 451

Gelir: 166 bin 935 TL

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