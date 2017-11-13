Ülkesi Gana'dan 2013'te Türkiye'ye gelen Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencisi Muhammed, hakemliğe başlama sürecini ve hakemlik anılarını AA muhabirine anlattı.



Muhammed, "Türkiye'deki Ganalı öğrenciler arasında Bolu'ya okumaya gelen ilk benim. Ganalı arkadaşlarım, Bolu şehrini bilmedikleri hatta ismini bile hiç duymadıkları için bu şehri onlara hep ben anlatıyordum. Bu yüzden arkadaşlarım bir süre sonra bana 'Bolu' demeye başladı. Artık hepsi gerçek ismim yerine bana Bolu diyor. " ifadelerini kullandı.

