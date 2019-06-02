Türkiye Özbekistan'ı ağırlıyor! İşte Türkiye'nin Özbekistan maçı 11'i
UEFA EURO 2020 Elemeleri öncesinde Türkiye Özbekistan'ı ağırlıyor. Antalya'da oynanacak maç öncesi A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş kafasındaki ilk 11'i belirledi. Sakatlıkları nedeniyle Cenk Tosun ve Ozan Kabak'tan yoksun kalan A Milli Takım'da forvette Yunanistan maçının yıldızlarından Kenan Karaman'ın oynaması bekleniyor. İşte Türkiye'nin Özbekistan maçı 11'i...
Türkiye A Milli Futbol Takımı, özel maçta Özbekistan ile Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Mücadelede, Sırbistan Futbol Federasyonundan Srdjan Jovanovic düdük çalacak. Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak.
TÜRKİYE - ÖZBEKİSTAN MİLLİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak mücadele bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Türkiye - Özbekistan milli maçı TRT Spor'dan canlı izlenebilecek. Karşılaşmayı Takvim.com.tr'den de canlı takip edebilirsiniz.