Türkiye Özbekistan'ı ağırlıyor! İşte Türkiye'nin Özbekistan maçı 11'i

Türkiye A Milli Futbol Takımı, özel maçta Özbekistan ile Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Mücadelede, Sırbistan Futbol Federasyonundan Srdjan Jovanovic düdük çalacak. Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak.