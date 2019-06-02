Anthony Joshua bu kez nakavt oldu! 'Şişman Çocuk' Andy Ruiz tarih yazdı

Dünya Ağır Sıklet Boks ünvan maçında Meksikalı Andy Ruiz büyük bir sürprize imza atarak Anthony Joshua'yı nakavt etti. Rakibinin elinde bulunan İBG, WBO ve WBA şampiyonluklarının yeni sahibi olan Ruiz ayrıca Joshua'yı ilk kez yenen kişi olarak tarihe geçti.

02.06.2019 10:39 - Son Güncelleme: 02.06.2019 10:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





