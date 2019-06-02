Anthony Joshua bu kez nakavt oldu! 'Şişman Çocuk' Andy Ruiz tarih yazdı
Dünya Ağır Sıklet Boks ünvan maçında Meksikalı Andy Ruiz büyük bir sürprize imza atarak Anthony Joshua'yı nakavt etti. Rakibinin elinde bulunan İBG, WBO ve WBA şampiyonluklarının yeni sahibi olan Ruiz ayrıca Joshua'yı ilk kez yenen kişi olarak tarihe geçti.
02.06.2019 10:39
- Son Güncelleme: 02.06.2019 10:39
Kiloları nedeniyle "Şişman çocuk" olarak nitelendirilen Andy Ruiz, Anthony Joshua karşısında boks tarihinin en büyük sürprizlerinden birine imza attı.
Meksikalı boksör, kariyerindeki 22 maçını kazanarak dünya şampiyonluğunu elinde bulunduran Britanyalı Anthony Joshua'yı 7. raundda nakavt etti.
Ağır sikletin zirvesinde yer alan WBA-WBO-IBF-IBO kemerlerinin sahibi Anthony Joshua ile New York Madison Square Garden'da yapılan maçı kazanan Andy Ruiz, rakibine profesyonel kariyerinin ilk yenilgisini tattırdı.
Maç öncesi bahisçilerin favorisi olan ve 1-25 şans tanınan Joshua, Lennox Lewis ve Mike Tyson'ın ardından formunun zirvesindeyken sürpriz bir şekilde yenilen isimler arasına katıldı.
Sky Sports'a yenilgi sonrası açıklamalar yapan Coshua, "İyi bir dövüşçüye karşı kaybettim. Nereye kadar gideceğini görmek ilginiç olacak; bu bir yolculuğun bir parçası. Şimdi o şampiyon, geri döneceğim" ifadelerini kullandı.